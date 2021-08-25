Мать малыша Виктория Вакулевская обнародовала фото, на которых хорошо видны повреждения. Она написала об этом событии в своем фейсбуке.

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Ребенок, который обжегся об памятник в Одессе / Фото Виктории Вакулевской

Оступился и упал

По словам женщины, ребенок имеет ожоги 2 степени на всех конечностях. На руках обожженные ладони, а на ногах колени. В этот момент малыш был в парке вместе с бабушкой.



Колени мальчика после падения на памятник в Одессе / Фото Виктории Вакулевской

Мальчик оступился и упал на колени на памятник "Одесское время". После инцидента сразу вызвали скорую и врачи оказали первую медицинскую помощь.



Памятник "Одесский час", где обжегся мальчик / Фото УСИ

Читайте полный текст сообщения матери пострадавшего Виктории Вакулевской:

Хочу предупредить мам с маленькими детками, которые гуляют или собираются гулять в Городском саду! Остерегайтесь памятника возле часов в это жаркое время. Где кошечки, собачки. Там металл очень сильно прогревается. Мой ребенок сегодня вырвал руку из бабушкиной и оступился, упал на червереньки. В результате ожоги на всех 4 конечностях второй степени. Пришлось вызывать скорую. Слава богу она приехала очень быстро. Наверное за 4 минуты. Правда, вез ужасно ((

Берегите себя и своих родных!