"Мама – начало каждого из нас": как украинские политики поздравляют родных с Днем матери

Во второе воскресенье мая в Украине и мире отмечают особый праздник – День матери. Как украинские политики поздравляют своих мам с этим светлым праздником – читайте дальше.

Теплые слова политики адресуют не только собственным мамам, но и всем украинским матерям, которые заботятся о своих детях, сколько бы лет им не было, пишет 24 канал.

Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский поздравил мамочек нежными словами, напомнил, какими терпеливыми они являются и, сколько любви стоит счастливое детство.

Это они целуют ножки младенца до того, как он сделает первый шаг. Они прочно держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши "Не хочу шапку", "Не пойду в школу", "Ты ничего не понимаешь!". К ним мы идем в сложные времена, чтобы услышать такое важное "Все буде добре",

– отметил глава государства.

Он призвал украинцев звонить маме каждый день, благодарить за ее заботу и говорить, как сильно ее любите. Отдельно Зеленский поздравил с праздником свою маму Римму Владимировну и жену Елену.

Елена Зеленская

Обратилась к украинским мамам и жена президента – первая леди Елена Зеленская. Она отметила в своем поздравлении, что "мама – это начало каждого из нас".

"И такие похожие между собой их фирменные "Сейчас подую – и все пройдет", "Обед стынет! Скорее к столу!", "Доню, это твой выбор. Для меня главное, чтобы ты была счастлива..."– отдельная вселенная безграничной заботы, ласки, особого чувства защищенности и любви, которая все может и все простит. И с пройденными километрами собственной жизни, новыми морщинами, самостоятельными попытками и ошибками мы ценим и понимаем мам еще больше", – написала Зеленская.

Нардепы из "Слуги народа"

Нардепы из крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" тоже поздравили матерей с праздником. Они отсняли совместный видеоролик.

10 мая весь мир отмечает День матери. Это прекрасный, хороший весенний праздник. Поэтому не забудьте поздравить своих мам,

– призывают "слуги народа".

В праздничном ролике появился лидер партии Александр Корниенко, а также его коллеги по фракции – Ирина Верещук, Александр Качура, Роман Грищук, Николай Тищенко.

Так, Грищук пожелал матерям скорейшего открытия школ и детсадов, чтобы они смогли "почувствовать себя мамами и на расстоянии".

Смотрите видеоприветствие "слуг народа":

Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" назвала свою мамой "железной женщиной". Она поблагодарила ей за терпение, заботу, невероятную силу и мудрость.

"О мамах можно говорить лишь словами чистой любви. Ведь мама – это и есть любовь и тепло, добро и свет... Мамы – это счастье и энергия жизни на планете. Они кроткие и милые. И даже железные, когда надо... Каждая мама – самая лучшая и родная... Остановитесь на минуту и присмотритесь: вся наша планета окутана и укутана огромной сетью материнской любви и заботы", – говорится в сообщении Тимошенко.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко отдельно поздравил матерей, "чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии". Он пожелал им Божьего благословения, а также покоя и мира.

Искренняя материнская любовь, забота и преданность всегда берегут нас и направляют верными жизненными путями. С Днем матери! Спасибо вам, родные,

– подчеркнул Порошенко.

Ирина Геращенко

Политик поблагодарила свою маму за любовь и поддержку, которую испытывает от нее каждый день своей жизни. Также парламентарий рассказала, какой мамой хочет быть для своих детей и, как трудно заслужить их доверие.

"Особые мысли – о мамах Героев Небесной Сотни и наших погибших воинах. Ваша жертвенность поражает и не оставляет равнодушными. Вечная память Вашим Сыновьям и Дочерям. Благодарим Вас за лучших и настоящих. Мужества вам и сил", – добавила Геращенко.

Поздравляют мам не только политики: трогательными видеообращениями от детей делятся в МВД и МИД.

Дети дипломатов и амбасадоров рассказывают о своих мамах и трогательно поздравляют их с праздником.

Дети поздравляют своих мам, которые работают в МИД: видео

Дети полицейских тоже подготовили трогательные поздравления мамам. На ролике они говорят им теплые слова и демонстрируют собственные рисунки, подготовленные к празднику.

Дети женщин-полицейских поздравляют с праздником матери: видео