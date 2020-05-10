"Мама – початок кожного з нас": як українські політики вітають найрідніших із Днем матері

У другу неділю травня в Україні та світі відзначають особливе свято – День матері. Як українські політики вітають своїх матусь із цим світлим святом – читайте далі.

Теплі слова політики адресують не лише власним мамам, а й усім українським матерям, які піклуються про своїх дітей, скільки б років їм не було, пише 24 канал.

Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський привітав матусь ніжними словами, нагадав, якими терплячими вони є та, скільки любові вартує щасливе дитинство.

Це вони цілують ніжки немовляти до того, як воно зробить перший крок. Вони міцно тримають за руку, коли вчимося ходити. Вони витримують наші "Не хочу шапку", "Не піду до школи", "Ти нічого не розумієш!". До них ми йдемо у складні часи, щоб почути таке важливе "Все буде добре",

– зауважив глава держави.

Він закликав українців телефонувати мамі щодня, дякувати за її турботу та казати, як сильно її любите. Окремо Зеленський привітав зі святом свою маму Римму Володимирівну та дружину Олену.

Олена Зеленська

Звернулася до українських матусь і дружина президента – перша леді Олена Зеленська. Вона наголосила у своєму вітанні, що "мама – це початок кожного з нас".

"І такі схожі між собою їхні фірмові "Зараз подмухаю – і все пройде", "Обід холоне! Швидше до столу!", "Доню, це твій вибір. Для мене головне, щоб ти була щаслива..." – окремий всесвіт безмежної турботи, ласки, особливого відчуття захищеності та любові, яка все може і все пробачить. І з пройденими кілометрами власного життя, новими зморшками, самостійними спробами та помилками ми цінуємо та розуміємо мам ще більше", – написала Зеленська.

Нардепи зі "Слуги народу"

Нардепи із найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" теж привітали матерів зі святом. Вони відзняли спільний відеоролик.

10 травня весь світ відзначає День матері. Це прекрасне, добре весняне свято. Тому не забудьте привітати своїх мам,

– закликають "слуги народу".

У святковому ролику з’явився лідер партії Олександр Корнієнко, а також його колеги по фракції – Ірина Верещук, Олександр Качура, Роман Грищук, Микола Тищенко.

Так, Грищук побажав матерям якнайшвидшого відкриття шкіл та дитсадків, щоб вони змогли "відчути себе мамами й на відстані".

Дивіться відеовітання "слуг народу":

Юлія Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" назвала свою мамою "залізною жінкою". Вона подякувала їй за терпіння, турботу, неймовірну силу та мудрість.

"Про мам можна говорити лише словами чистої любові. Адже мама – це і є любов і тепло, добро і світло… Мами – це щастя й енергія життя на планеті. Вони лагідні й милі. І навіть залізні, коли треба… Кожна мама – найкраща і найрідніша… Зупиніться на мить і придивіться: вся наша планета оповита і вкутана величезною мережею материнської любові й турботи", – йдеться у дописі Тимошенко.

Петро Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко окремо привітав матерів, "чиї сини та доньки стали на захист України від російської агресії". Він побажав їм божого благословення, а також спокою та миру.

Щира материнська любов, турбота та відданість завжди бережуть нас і направляють вірними життєвими шляхами. З Днем матері! Дякуємо вам, найрідніші,

– наголосив Порошенко.

Святослав Вакарчук

Політик та музикант поділився раритетним фото з власного сімейного архіву. На ньому маленький Святослав – у колясці, поруч – тримає його за руку мама.

Мам, дякую тобі за те, що ти завжди зі мною! Люблю тебе!

– підписав світлину Вакарчук.

Ірина Геращенко

Політикиня подякувала своїй мамі за любов та підтримку, яку відчуває від неї кожного дня свого життя. Також парламентарка розповіла, якою мамою хоче бути для своїх дітей і, як важко заслужити їхню довіру.

"Особливі думки – про Мам Героїв Небесної сотні і наших загиблих воїнів. Ваша жертовність вражає і не залишає байдужими. Вічная пам'ять Вашим Синам і Донькам. Дякуємо вам за найкращих і справжніх. Мужності вам і сил", – додала Геращенко.

Вітання від МЗС та МВС

Вітають матусь не лише політики: зворушливими відеозверненнями від дітей діляться у МВС та МЗС.

Діти дипломаток та амбасадорок розповідають про своїх матусь та зворушливо вітають їх зі святом.

Діти вітають своїх матусь, які працюють у МЗС: відео

Діти поліцейських теж підготували зворушливі вітання мамам. На ролику вони кажуть їм теплі слова та демонструють власні малюнки, підготовані до свята.

Діти жінок-поліцейських вітають зі святом матері: відео