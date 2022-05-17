Объем газа символический

Руководство компании "Ивано-Франковскгаз Сбыт" неслучайно выбрало именно такой объем "бесплатного" газа – он символичный и равен сумме баллов, с которыми группа Kalush Orchestra победила на Евровидении.

Внимание Kalush Orchestra вернулись в Украину: как встречали победителей Евровидения-2022

Ивано-Франковскгаз сбыт гордится, что нашим потребителем является Псюк Стефания, которая смогла воспитать прежде всего достойного Человека, патриота, которому не безразлично, что происходит в его стране, и которому болит за жизнь наших защитников,

– говорится в сообщении.

Газовики объяснили, что сертификат на использование 631 м3 газа – цифра эквивалентная полученным баллам группы. Сумму на этот объем газа зачислят на лицевой счет семьи.

Стефания среди всего является добросовестной клиенткой компании

Также в компании поблагодарили Стефанию Псюк за своевременный расчет и поддержку экономики страны в это непростое время.

Спасибо за сына, его талант, который поразил мир! Также искренне благодарим Стефанию Псюк за то, что в это непростое время ответственно относится к своевременным расчетам за потребленное голубое топливо и является примером не только в воспитании достойного украинца, но и в поддержке обороноспособности страны,

– отметил Юрий Пилипов, директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт".



Мама Стефания получила подарочный сертификат на газ / Фото

Маму фронтмена Kalush Стефанию теперь узнают во всем мире

Победную песню на Евровидении-2022 фронтмен группы Kalush Orchestra посвятил маме Стефании. Сейчас Stefania поет весь мир.

Мать солиста группы Kalush Orchestra Олега Псюка сначала не поняла, что песня именно для нее, но гордится сыном и благодарит его.

Она также прокомментировала обращение сына с призывом спасти бойцов "Азовстали". Стефания уверена, что он молодец и сделал именно то, что должен был сделать.

В Украине даже появится поезд, названный в честь мамы – это впервые в мире реализовали такую инициативу.

Теперь поезд, курсирующий по маршруту №43 Киев – Ивано-Франковск, до конца этого года официально переименуют в "Стефания Экспресс".