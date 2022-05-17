Обсяг газу символічний
Керівництво компанії "Івано-Франківськгаз Збут" невипадково обрав саме такий обсяг "безплатного" газу – він символічний та дорівнює сумі балів, з якими гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні.
Увага Kalush Orchestra повернулись до України: як зустрічали переможців Євробачення-2022
Івано-Франківськгаз збут пишається, що нашим споживачем є Псюк Стефанія, котра змогла виховати насамперед гідну Людину, патріота, якому не байдуже, що відбувається в його країні, і якому болить за життя наших захисників,
– йдеться у повідомленні.
Газовики пояснили, що сертифікат на використання 631 м3 газу – цифра еквівалентна здобутим балам гурту. Суму на цей об'єм газу зарахують на особовий рахунок родини.
Стефанія поміж усього є сумлінною клієнткою компанії
Також у компанії подякували Стефанії Псюк за вчасний розрахунок та підтримку економіки країни у цей непростий час.
Дякуємо за сина, його талант, який вразив світ! Також щиро дякуємо Стефанії Псюк за те, що в цей непростий час відповідально ставиться до вчасних розрахунків за спожите блакитне паливо і є прикладом не лише у вихованні гідного українця, але й підтримці обороноздатності країни,
– зазначив Юрій Пилипів, директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут".
Мама Стефанія отримала подарунковий сертифікат на газ / Фото Kurs
Маму фронтмена Kalush Стефанію тепер знаюсь у всьому світ
- Переможну пісню на Євробаченні-2022 фронтмен гурту Kalush Orchestra присвятив мамі Стефанії. Зараз Stefania співає весь світ.
- Матір соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка спершу не зрозуміла, що після саме для неї, але пишається сином і дякує йому.
- Вона також прокоментувала звернення сина із закликом врятувати бійців "Азовсталі". Стефанія впевнена, що він молодець і зробив саме те, що повинен був зробити.
- В Україні навіть з'явиться поїзд, який назвали у честь мами – це вперше у світі реалізували таку ініціативу.
- Тепер поїзд, який курсує за маршрутом №43 Київ – Івано-Франківськ, до кінця цього року офіційно перейменують у "Стефанія Експрес".