Обсяг газу символічний

Керівництво компанії "Івано-Франківськгаз Збут" невипадково обрав саме такий обсяг "безплатного" газу – він символічний та дорівнює сумі балів, з якими гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні.

Увага Kalush Orchestra повернулись до України: як зустрічали переможців Євробачення-2022

Івано-Франківськгаз збут пишається, що нашим споживачем є Псюк Стефанія, котра змогла виховати насамперед гідну Людину, патріота, якому не байдуже, що відбувається в його країні, і якому болить за життя наших захисників,

– йдеться у повідомленні.

Газовики пояснили, що сертифікат на використання 631 м3 газу – цифра еквівалентна здобутим балам гурту. Суму на цей об'єм газу зарахують на особовий рахунок родини.

Стефанія поміж усього є сумлінною клієнткою компанії

Також у компанії подякували Стефанії Псюк за вчасний розрахунок та підтримку економіки країни у цей непростий час.

Дякуємо за сина, його талант, який вразив світ! Також щиро дякуємо Стефанії Псюк за те, що в цей непростий час відповідально ставиться до вчасних розрахунків за спожите блакитне паливо і є прикладом не лише у вихованні гідного українця, але й підтримці обороноздатності країни,

– зазначив Юрій Пилипів, директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут".



Мама Стефанія отримала подарунковий сертифікат на газ / Фото Kurs

Маму фронтмена Kalush Стефанію тепер знаюсь у всьому світ

Переможну пісню на Євробаченні-2022 фронтмен гурту Kalush Orchestra присвятив мамі Стефанії. Зараз Stefania співає весь світ.

Матір соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка спершу не зрозуміла, що після саме для неї, але пишається сином і дякує йому.

Вона також прокоментувала звернення сина із закликом врятувати бійців "Азовсталі". Стефанія впевнена, що він молодець і зробив саме те, що повинен був зробити.

В Україні навіть з'явиться поїзд, який назвали у честь мами – це вперше у світі реалізували таку ініціативу.

Тепер поїзд, який курсує за маршрутом №43 Київ – Івано-Франківськ, до кінця цього року офіційно перейменують у "Стефанія Експрес".