Украину во времена крупнейших экзистенциальных кризисов уже несколько раз спасали исключительно активные граждане. В 2014 году десятки тысяч добровольцев отправились на Восток, чтобы сражаться со страшной вражеской ордой. Значительно больше людей присоединились к обороне страны в 2022-м, когда оккупанты начали самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой.

Мужчины и женщины, которые отправились на фронт ради защиты своей Родины, а также волонтеры, что обеспечили бойцов чем только могли, фактически уберегли нашу государственность. Более того, среди этих мужественных людей были не только граждане Украины, но и иностранцы, для которых находиться в стороне ничем не спровоцированного конфликта было просто невыносимо.

Волонтеры и добровольцы из других стран все это трудное для нас время проявляли большую жертвенность, теряли здоровье и собственные деньги, и, к сожалению, погибали ради победы безусловного добра над злом. Вклад представителей Грузии в борьбу с осатанелыми захватчиками, пожалуй, является крупнейшим из-за численности тех, кто присоединился к Силам обороны.

О создании и развитии "Грузинского национального легиона", мотивации уничтожать оккупантов, попытках дискредитации легионеров, а также ужасной ситуации с российским господством в Сакартвело в интервью 24 каналу с командиром этого подразделения, воином-легендой Мамукой Мамулашвили.

Нам было важно стать официальной частью ВСУ

Вы приехали в Украину в 2014 году уже с четким намерением воевать против россиян. Как появилась идея создать добровольческое подразделение? Как коммуницировали с государственными органами, чтобы получить оружие, легализоваться в качестве легионеров?

Я воюю против рашистов практически всю жизнь с небольшими перерывами. Во время войны в Абхазии был еще подростком. Потом прошел обе кампании в Чечне, разумеется, российско-грузинскую войну, и вот с 14-го бьюсь с ними здесь. Когда оккупанты захватили Крым, мне было понятно, что Путин начнет войну. Мы помним, как украинцы были единственными, кто помогал нам в 92 году, постоянно и открыто поддерживали нас в противостоянии с россиянами. Поэтому лично для меня вопроса не ехать воевать сюда не было вообще.

Кроме того, на просторах Харьковщины, Сумщины или Донбасса мы боремся не только за Украину, но и за независимость Грузии. Поражение нашего общего врага здесь приведет к коренным изменениям у нас на Родине.

10 лет назад в Грузии я был президентом Национальной федерации смешанных единоборств, поэтому у меня было много контактов со спортсменами и функционерами из Украины. Когда мы с друзьями приехали в Киев, местные ребята нас встретили и помогли с жильем. Они же приложили немало усилий, чтобы мы сразу начали обучать украинские бригады и батальоны милиции. Тогда еще полиции не было.

Много людей приехало из Грузии воевать за Украину в начале конфликта?

Всего 10. АТО началось 14 апреля, а 24 мы уже были в Киеве. Можно сказать, что в этот день и начал существовать "Грузинский легион". Со мной приехали профессионалы, офицеры грузинской армии, которые имели за плечами опыт войны с россиянами, а также миссий в Ираке и Афганистане. Поэтому сначала концентрировались на обучении ваших подразделений. Но с первых дней принимали и непосредственное участие в боестолкновениях.

Не могу рассказывать деталей, поскольку некоторые операции до сих пор засекречены. Из-за того, что наша группа имела колоссальный опыт за плечами, мы выполняли некоторые специальные миссии: охотились за российскими офицерами, техникой. Делали это достаточно успешно, о легионе начали говорить. Заодно и проводили рекрутинговую кампанию в Грузии. Так легион понемногу разрастался. Через некоторое время уже собрали роту. Могли бы привлечь больше людей, но отказывали тем, кто не имел боевого опыта.

Так воевали вплоть до 2016 года. А тогда стали первым добровольческим формированием, которое присоединилось к Вооруженным Силам Украины. Присоединились в ряды 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь", который впоследствии подчинили 54 бригаде.



Бойцы "Грузинского национального легиона" в составе "Киевской руси" / Фото из архива Мамуки Мамулашвили

Тогда многие добровольцы не хотели официально становиться частью войска. Были ли у вас с этим проблемы?

Нам наоборот было важно быть украинскими военнослужащими, поскольку мы не приехали сюда на несколько месяцев. Мы прибыли помочь Украине выиграть эту войну, сколько бы она не длилась. Некоторые наши роты подписывали контракты с другими батальонами, другие пошли в 25-ку. Специально распределяли так, чтобы "легион" был в разных подразделениях, поскольку наши ребята могли усилить украинские бригады. И они хорошо интегрировались туда.

Во время условного перемирия до полномасштабного вторжения "Грузинский легион" действовал больше как линейное подразделение, или в основном выполняли специальные миссии?

Обычно говорят, что война была замороженной до 2022 года, но я бы с этим не согласился. Конечно, активных боестолкновений стало значительно меньше, однако во время действия Минских договоренностей рашисты все равно иногда были активными. Мы, в свою очередь, давали им то, на что они зарабатывали. Выполняли и спецзадания, и просто несли службу. Для многих наших ребят было важно все же участвовать в боевых действиях, поскольку так они могли чувствовать сатисфакцию, мстить за преступления рашистов в Грузии.

Помню, как назвали одну из высот, где стояли россияне, "Сухуми". Когда ее взяли, очень радовались. Так служили украинскому народу до 24 февраля 2022 года.

В Гостомеле ребята из РПГ сбивали вертолеты

Было ли у вас лично понимание того, что Путин пойдет дальше, решится на полномасштабную войну? Как готовились к новому вторжению?

Конечно, мы понимали, что россияне не просто так повышают ставки. Однако считали, что основной удар придется на Донбасс. На нашей базе за три месяца до начала полномасштабки начали готовить гражданских. По нашим документам, обучение прошли более 20 тысяч человек. Обучали медицине, полевой подготовке, поиску укрытий во время артиллерийских обстрелов или авиаударов. Была такая большая игра, куда приезжали целыми семьями, однако все хорошо понимали, что когда-то это может понадобиться.

К сожалению, со стороны некоторых официальных структур было определенное непонимание того, что мы делаем. Мирная на тот момент столица, а тут грузины начали обучать гражданских военному делу..

На тот момент "Грузинский легион" уже был частью ГУР МО?

С представителями Главного управления разведки у нас всегда было тесное взаимодействие. Официально перейти в подчинение "Острова" нам предложили еще до 2024 года. Уже после начала полномасштабки мы юридически стали отдельной воинской частью, которую впоследствии присоединили к "Интернациональному легиону". С нами начали воевать ребята из других стран, основным языком общения стал английский.

После полномасштабного вторжения личный состав "Грузинского легиона" увеличился во много раз / Фото из личного архива Мамуки Мамулашвили

Где именно встречали врага 24 февраля?

Часть бойцов нашего подразделения находилась на Востоке. Они сражались с россиянами там. Я с другими ребятами был в Киеве, поэтому встретили врага в области. Где-то за полчаса до начала большого вторжения мы на своих машинах приехали к аэродрому в Гостомеле. Фактически мы вместе с другими подразделениями, а также с Нацгвардией, первыми встречали вертолеты врага на Киевщине.

На тот момент мы не были настолько обеспечены всем необходимым, не были готовы к войне таких масштабов. Честно скажу, я удивлялся тому факту, что в каких-то 40 минутах езды от нашей базы идут полноценные боевые действия.

Когда над нами начала летать авиация, на какую-то сотую долю секунды подумал, что это учения перед войной. Однако это были рашистские Ка-52, из которых по нам наносили удары. В этот момент мы только ждали подвоза боеприпасов, поэтому тратить патроны приходилось очень экономно. Пришлось креативить. Ударные вертолеты прикрывали транспортные с десантом. Нам надо было максимально мешать высадке. Ребята с РПГ залезали на крыши зданий, чтобы было более удобно сбивать авиацию. Противотанковыми гранатами лупили по вертолетам..

Впрочем, из-за нехватки боекомплекта все же пришлось отступить. Выезжали без единого патрона вообще. Мне даже пришлось нескольких рашистов переехать собственной машиной, поскольку стрелять банально не было, чем.

Уже потом, когда к аэродрому подтянули артиллерию, приехали дополнительные силы и привезли БК, началось отражение аэродрома. Однако полноценно высадиться на нем грузовыми самолетами с техникой россияне так и не смогли.

После боев за Гостомель мы участвовали в освобождении Киевщины. Уже не было такой дезорганизации, как в первые часы войны, понемногу налаживалось обеспечение, связь.

В первые месяцы полномасштабки в "легион" пришло много добровольцев?

Мы начали рекрутинг, который сразу дал о себе знать. Желающие воевать массово приезжали в Украину, поэтому мы решили сделать некий логистический центр в одном из городов на Западе. Добровольцы проходили отбор, минимальную подготовку, и отправлялись в бой. Брали только тех, кто имел опыт, кто понимал, как сражаться с врагом.

В основном к нам приезжали грузины, однако были и представители других стран. "Грузинский легион" расширился очень сильно, где-то в 10 раз.

В каких операциях легионеры участвовали за 2 года?

К сожалению, в основном мы находились в активной обороне. Было много спецопераций.

Скажем так, занимались ликвидацией высшего офицерского состава рашистов, уничтожали спецтехнику, радиолокационные системы, и тому подобное. Количество выполненных миссий давно перевалило за сотню. Сейчас наши основные силы действуют на одном из очень активных направлений.



В пункте дислокации в одном из самых горячих направлений / Фото из архива Мамуки Мамулашвили

Россияне ложью остановили поток донатов, из-за этого кто-то погибнет

Судя по сообщениям рашистских пропагандистов, действуют легионеры крайне успешно. По крайней мере именно ваше подразделение выделяют для дискредитации.

Есть такое. Клепают целые репортажи с фейковыми свидетельствами "военных преступлений", которые якобы совершают грузины. Мальчики в трусиках, пенсионерки с монтажной пеной, вся классика российских выдумок.

Понятно, что на наших бойцов такая клевета напрямую никак не влияет. Однако когда некоторые украинцы начинают верить в "зверства грузин", это немного демотивирует. Могут, например, подойти и сказать, мол, красавчики, вешайте там всех ... или в интернете где-то писать и осуждать. И это настоящие люди, не боты.

Влияют дискредитационные ролики и на самих россиян. Оккупанты ненавидят грузин не меньше, чем украинцев.

Влияют ли рассказы о "палачах-грузинах" на получение вами волонтерской помощи, на показатели рекрутинга?

Заявления Скабеевой или Соловьева о несуществующих военных преступлениях, которые якобы совершили легионеры, вообще никак. Однако россияне научились влиять на наших доноров другим способом. Скажем, недавно "Грузинский легион" столкнулся с хорошо подготовленной информатакой, нацеленной на западную аудиторию.

Дело в том, что рядовые французы, американцы или канадцы вообще не разбираются в тонкостях всего, что происходит в Украине. Они верят различным СМИ, тогда как россияне подсовывают им с помощью соцсетей различные статьи и сайты.

Последняя атака, которая до сих пор продолжается, была нацелена на дискредитацию поддержки и "легиона" в целом, и Вооруженных Сил Украины именно на Западе, во время предвыборной кампании в Штатах и выборов в Грузии. Как мы уже выяснили, за информационной операцией стоят ведущие российские пропагандисты. Именно они организовали ряд достаточно масштабных мероприятий.

Сначала некий якобы журналист из Великобритании Джей Бичер создал сайт с новостями об Украине. Он разместил несколько статей о том, как важно поддерживать Киев, давать отпор российской орде. Но впоследствии выдал фейковое расследование именно о нашем подразделении. Мол, грузины приехали собирать миллионы донатов и присваивать их себе. Приплел и наркоторговлю, и отмывание грязных денег, короче, максимально напридумывал.

Понятно, что буквально через 5 минут после появления публикации, ее подхватило грузинское телевидение. С нарративом "украинское иноязычное медиа разоблачило грузинских добровольцев", хотя этот Бичер вообще никакого отношения к местным СМИ не имеет.

Второй волной рашисты распространили эту публикацию уже на некоторых подконтрольных им украинских сайтах, а впоследствии – разогнали в США и странах Европы. Только после этого на запрещенном в нормальных странах Russia Today опубликовали огромный материал о том, как "украинцы расследовали преступления грузин".

На фоне этого, буду откровенным, от помощи нам отказались некоторые западные доноры. Определенные местные волонтеры начали выходить с призывами закидывать деньги на их сборы, а не наши. Более того, даже некоторые военнослужащие повелись на эти вбросы. Люди, которые носят ту же самую форму, что и мы.

Сейчас расследованием дела о нашей дискредитации занимаются представители спецслужб. Верю, что они заставят всех, кто отрабатывает российские деньги, понести ответственность. Ведь тот самый Бичер до сих пор находится в Украине.

Грузинское телевидение поддержало информационную атаку на "легион", перед этим российские и грузинские правоохранители объявили часть защитников Украины в розыск. Выглядит так, что в Кремле очень не хотят возвращения добровольцев в Грузию?

300 воинов из "Грузинского легиона" действительно являются фигурантами уголовных производств в стране-агрессоре. Нам инкриминируют "заговор с целью свержения власти" и "подготовку терроризма". Понятно, что как бойцы за независимость Грузии, мы совсем не согласны с тем, что происходит на Родине. Да и российской агентуре, которая находится у власти, совсем не нужно, чтобы нас воспринимали как героев.



Бойцы "Грузинского легиона" искренне любят Украину / Фото из личного архива Мамуки Мамулашвили

Много ли донатов недополучил "Грузинский легион" из-за этой атаки?

Давайте будем честными, помощь, которая поступает от людей и компаний, что нас поддерживают, не является основным источником финансирования подразделения. Тем не менее, донатами мы закрывали 10 – 20% расходов, это большая сумма. Бывает, например, когда машина не стоит на учете в нашей воинской части. Я не могу потратить на ее заправку или ремонт государственные средства.

Сейчас у нас есть несколько десятков сломанных автомобилей, которые банально не за что восстановить. Некоторые из них критически необходимы на фронте прямо сейчас. Например, на переделанном из инкассаторского в военный бусе ездили в зону боевых действий ребята из минометного расчета. Там, где они работали, без спецтранспорта, на обычном пикапе, шансов выжить ни у кого из них не было бы. Поэтому пока микроавтобус стоит на ремонте, ребята не имеют возможность воевать, прикрывать своих собратьев. Из-за этого кто-то погибнет.

Словом, дискредитационная кампания повлияла на нас материально. И пророссийские силы в Грузинском правительстве всячески ее поддержали, поскольку им выгодно чернить образ борцов за независимость Украины и нашей Родины. Особенно в период выборов и политической турбулентности.

Только полученная военным путем победа принесет спокойствие Украине и Грузии

Население Грузии в основном антироссийское, однако оппозиция никак не может объединиться и получить настолько убедительную победу, чтобы фальсификации не помогли. Почему на фоне серьезной опасности у политиков нет консолидации?

К сожалению, грузинская политика так и не смогла сформироваться настолько, чтобы отбросить все российское. Я бы сказал, что большая часть грузинского общества является тотально антироссийской. Однако действующее правительство фальсифицирует избирательный процесс. Пророссийские деятели будут пытаться остаться у власти любым способом, а Кремль их будет финансировать.

Рашисты очень хорошо поработали над тем, чтобы разделить оппозицию, вбивать клинья между людьми и всячески дестабилизировать ситуацию в Грузии. Те полмиллиона россиян, которые приехали в наше государство якобы прятаться от объявленной Путиным мобилизации, – это агентура врага. Среди них есть как обычные гражданские с имперскими взглядами, так и кадровые спецслужбисты. Они обязательно рано или поздно попытаются спровоцировать гражданскую войну в Сакартвело.

Абсолютное большинство грузин настроено против курса сближения с агрессором, однако оппозиционные партии не смогли создать единую силу. В нашей политике нет новых, амбициозных и активных людей. Талантливую и умную молодежь фактически не пускают в политику. Это и создало те проблемы, которые видим сегодня. При этом население повлиять на ситуацию практически никак не может. 10 – 15% находится под влиянием российской пропаганды, а другие просто разочарованы, им сложно сделать какой-то выбор на голосовании, поскольку четких и харизматичных лидеров просто нет. Этим и пользуются в Москве.

У нас был период перемен, эпоха реформ, но после этого Тбилиси вернулся практически в "Совок". Поэтому, прежде всего, нам стоит искоренить российское мышление, избавиться от их менталитета, не поддаваться пропаганде. Только тогда Грузия сможет развиваться.

Отравили уже в третий раз

Кроме того, что россияне атакую вас информационно, их спецслужбы еще и охотятся за вами лично. Недавно вас в очередной раз отравили. Осуществляли ли рашисты попытки покушения еще на кого-то из "легиона"?

Пока только на меня. Отравление, что произошло недавно, было уже третьей попыткой вывести меня из строя. Первые проявления почувствовал в Германии, где был на операции по удалению обломков. Уже после выписки почувствовал крайне сильную боль в животе. Врачи срочно меня госпитализировали, накачивали очень мощными лекарствами. Вроде, помогло. Однако приступ произошел во второй раз, а затем и в третий раз. Третья больница была уже специфической. Только там выяснили, что это отравление.

Теперь каждый раз открываю новую бутылку, прежде чем попить. Питаюсь в случайных заведениях или теми блюдами, к которым никто не имел доступа.

Война в Грузии в 2008-м закончилась дипломатическим путем, однако Кремль постоянно продолжает так или иначе проявлять агрессию. Сейчас со всех сторон звучит много слухов о возможном замораживании войны в Украине. Как профессиональный дипломат и участник боевых действий, вы считаете, что Россия способна пойти на договоренности и их выполнение?

По моему мнению, нет вообще никаких шансов на то, что договоренности могут принести какую-то пользу. Ненаказанное зло всегда возвращается, а россияне понимают только язык силы. В случае с Грузией дипломатическое окончание войны принесло лишь потерю территорий и доминирование Кремля. Так что у нас нет выбора. Мы до конца будем с Украиной, поскольку только победа здесь обеспечит выживание и нормальное существование нашего государства.