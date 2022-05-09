Об этом 24 каналу рассказала журналистка-расследовательница сайта "Наши деньги. Львов" Александра Губицкая.

К теме В сети тиражируют фейк о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в ВСУ

Она рассказала, что после того как Минобороны начало публиковать списки российских военных, чьи бригады находятся в Украине, журналисты решили найти профили этих людей в соцсетях, чтобы их можно было идентифицировать.

"Жертвы могут посмотреть на фото этих людей и узнать. Затем важно этих людей привлечь к ответственности", – заверила она.

Легко ли найти оккупантов в соцсетях

По ее словам, в отличие от кадыровцев, российские солдаты не настолько "тиктокеры", так что это труднее, но все равно этих людей легко найти по дате рождения или фото.

Расследователь говорит, что самые популярные соцсети для россиян "ВКонтакте" и инстаграмм. Они сейчас редко публикуют информацию о том, что они были в Украине, не обновляя профили.

Мы около 2 недель с волонтерами искали информацию о российских извергах, которые совершали зверства в Буче. Один оккупант скончался и его родственники сделали видеоролик, в котором рассказали, что он был в Украине. Имелось его фото из частного дома нашего города,

– сказала она.

Александра добавила, что оккупанты меняют свои имена в соцсетях на инициалы, пишут без фамилии. Но если есть фото военного, его очень легко найти в любой соцсети.

Оккупанты пишут о больших потерях

Она рассказала, что их журналистка находится в закрытом чате для знакомства с девушками во "ВКонтакте", куда добавились российские военные. И там они делятся своими фото, хотя имена скрывают.

Они также делятся своими переживаниями о том, что многие их собратья умерли в Украине. Говорят, что может остаться только половина взвода или как один сухпаек делят на всех. Даже подробно рассказывают, где они были в Украине или что убивали людей,

– говорит Губицкая.

Всю информацию журналисты перед публикацией передают в СБУ и обнародуют только через несколько дней после этого.

"Теперь оккупанты начали прятаться, некоторые удалили свой профиль из соцсетей. Они боятся осуждения, ведь украинцы пишут им гневные комментарии", – считает она.

Мамы хвалятся сынишками в "Одноклассниках"

Губицкая пояснила, что в этой соцсети информацию об оккупантах обычно публикуют их матери, желающие похвастаться своими сынишками в военной форме. И по этим фото тоже легко найти российских военных.

К слову, ранее мы писали, что журналистам удалось идентифицировать более 50 оккупантов, которые совершали зверства на Киевщине, жестоко убивая украинцев. Наиболее дикими были буряты-оккупанты. Имена и фото – смотрите здесь.

Видео к теме – тела "двухсотых" гниют в вагонах: Россия не хочет их забирать