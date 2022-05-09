О новом вбросе предупреждает Центр противодействия дезинформации. В ведомстве в очередной раз призвали доверять только проверенным средствам информации.

Читайте также Маляр объяснила, почему россияне отказались имитировать парад на оккупированных территориях

Россияне распространяют ерунду об эпидемии туберкулеза

Российские пропагандисты быстро подхватили тезис, что "в украинской армии началась эпидемия туберкулеза". Они рассказывают, что наши медики якобы не могут определить точную причину эпидемии, однако склоняются к двум вариантам "массовой вспышки":

призыв недообследованных резервистов и бойцов теробороны,

активный призыв в ряды ВСУ заключенных.

При этом оккупанты ссылаются на "источник в Генштабе ВСУ". Конечно, ссылки на эти данные нет.

Пропагандисты отмечают, что "уровень санитарных потерь от туберкулеза составляет более 10% личного состава". К тому же, по их словам, многие военные нуждаются в эвакуации.

Предупреждаем, что указанная информация не соответствует действительности и создана только с одной целью – для деморализации и распространения панических настроений среди военных,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Последние фейки России

Главный по опровержению фейков россиян журналист Сергей Лещенко рассказал, что у оккупантов наступил "кризис жанра". Кремлевская пропаганда прибегает к повторению тезисов. Так, в начале мая они снова начали разгонять фейки о биологическом оружии в Украине.

Российские СМИ всерьез издают тезисы, что "американские эксперты присматриваются к установленным фактам работы биологических лабораторий в Украине". На всякий случай, Лещенко повторил, что Украина не разрабатывала ни одного биологического и химического оружия.

Российские СМИ всерьез издают тезисы, что "американские эксперты присматриваются к установленным фактам работы биологических лабораторий в Украине". На всякий случай, Лещенко повторил, что Украина не разрабатывала ни одного биологического и химического оружия. В то же время Россия всячески пытается дискредитировать украинских беженцев за границей. Их пропаганда разгоняет мнение, что украинцы в Польше имеют лучший доступ к ряду государственных услуг. Впрочем, польские политики наоборот заверили, что вынужденные переселенцы на данный момент укрепляют экономику Польши.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что среди прочего россияне активно носятся с сообщениями, что их войска планируют наступление на Одессу. Впрочем, по его словам, это лишь фейк, который имеет целью дезориентировать украинцев, посеять панику, разуверить граждан и прикрыть собственные поражения от ВСУ.

Не пропустите – "Калина" о защите Мариуполя, эвакуации и предателях: смотрите видео