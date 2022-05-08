В частности речь идет о том, что оккупанты планируют наступление на Одессу. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Цель очередного вброса рашистов о якобы наступлении Московии на Южную Пальмиру после боев на Донецком и Луганском направлениях – попытка дезориентировать украинцев, посеять панику, сломить граждан и прикрыть собственные поражения от ВСУ,

– сообщил он.

Успехи украинских защитников и нехватка сил у врага

Также Братчук отметил, что на Востоке Украины Вооруженные Силы отбросили российских оккупантов на Харьковском направлении, а также ведут удачные боевые действия на Запорожском направлении, и сдерживают силу врага на Донецком, Николаевском и Луганском направлениях. Поэтому планы врага по нападению на Одессу украинские защитники также пресекут.

Сил и возможностей для активных действий на Юге враг просто не имеет. У защитников Одессы достаточно сил и средств, чтобы нога ни одного захватчика не ступила на нашу священную землю,

– заверил спикер Одесской ОВА.

В то же время несмотря на то, что враг не имеет успеха на фронте, он цинично обстреливает города Украины, в частности вражеских атак сегодня в ночь на 8 мая подверглась Одесса. О высокой вероятности очередных ракетных ударов предостерег Братчук.

Обстрелы в Одесской области: главное

8 мая примерно в 12:50 в Одессе раздался взрыв. По предварительной информации, сработала противовоздушная оборона, поэтому вражеская ракета была сбита.

В ночь с 7 на 8 мая воздушные тревоги в городе и области звучали почти всю ночь.

Всего в течение суток 7 мая российские оккупанты запустили по Одесской области 10 крылатых ракет. 4 ракеты – по области, еще 6 ракет по самому городу.

2 вражескими ракетами враг атаковал Одесский аэропорт. 4 российских ракеты попали в мебельное предприятие, от ударной волны и обломков были повреждены находящиеся рядом с предприятием многоэтажки. Повреждения в результате ночных обстрелов получили 252 квартиры.

К счастью, в результате ракетной атаки никто не пострадал. По словам военных, цель обстрелов мирных городов – не только повреждение гражданской инфраструктуры, но и психологическое давление на население.

Из-за вероятных провокаций России на 9 мая, на территории Одессы и области введен длинный комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.

Также 8 мая во время воздушной тревоги в Арцизе Одесской области раздались взрывы. Впоследствии в городе исчезли свет и водоснабжение, работу прекратил один из операторов мобильной связи.

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