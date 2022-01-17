Зважаючи на те, що у 2021 році на фінансування Верховної Ради виділили майже 4 мільярди гривень, кожен закон нам коштував приблизно 16 мільйонів. Однак це не фінальна сума, адже за корупційні закони доведеться платити й надалі.

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Найбільше українці довіряють армії – 68%. Це не дивно, адже саме завдяки їй вже 8 років вдається стримувати російську агресію. Запорукою нашого спокою є боєздатні та мотивовані військові.

Водночас однією з причин того, чому військові звільняються з армії, є недостатнє фінансування і брак житла. Зараз понад 46 тисяч військовослужбовців чекають своєї черги.

Зверніть увагу! За підрахунками аналітиків НАКО, аби задовольнити цю потребу необхідно 600 років. Очевидно, що військові, які боронять країну, за свого життя не дочекаються черги на оселю.

Справа Микитася – інша реальність

Паралельно з цим існує інша реальність. Яскравим прикладом стала "квартирна справа" колишнього нардепа Максима Микитася – ексвласника будівельної корпорації "Укрбуд”, яка прогриміла у 2020 році.

"Дорогі закони" на 24 каналі: дивіться відео



Для тих, хто не чув або забув: уявіть, що вам обіцяють затишну квартиру у центрі Києва, але замість цього дають житло на околиці з вартістю, меншою на 1,3 мільйона гривень.

Національній гвардії такий обмін здався справедливим. У НАБУ подейкують, що цьому сприяли 125 тисяч доларів відкату тодішньому командувачу Нацгвардії.

Корупційна рента лише від однієї оборудки склала понад 81 мільйон гривень. Можемо тільки уявити, скільки військовослужбовців можна було забезпечити житлом на ці гроші.

До чого тут законопроєкти

Річ у тім, що вже у 2021 році зареєстрували законопроєкт, який замість того, аби змінити підхід до забезпечення житлом військовослужбовців, фактично може легалізувати (узаконити) такі "квартирні схеми".

Мовиться про проєкт закону №5716 "Про забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей …".

Авторами цих змін є члени та керівництво профільного комітету парламенту: Ігор Копитін, Максим Березін, Мар'яна Безугла, Олександр Завітневич, Юрій Здебський та Юрій Мисягін.

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Фактично цей законопроєкт замість того, аби запровадити нові підходи для ефективного розподілу житла, легалізує такі "квартирні схеми" та створює інші корупційні дірки.

Автори документу пропонують створити спеціальний фонд для закупівлі житла військовослужбовцям та комісію з 5 людей, яка шляхом проведення аукціону визначатиме конкретного інвестора.

Саме він здійснюватиме забудову та виділятиме частину квартир для військовослужбовців.



Українських військових можуть забезпечити житлом / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Які схеми можуть провернути депутати

У чому проблема? У тому, що, по суті цей законопроєкт легалізовує 2 корупційні схеми.

Перша – вже згадана "квартирна схема Микитася", адже документ надає інвесторам-забудовникам право передачі замовнику квартир в інших об'єктах, незалежно від місця їхнього розташування та технічного стану.

Прощавайте, дорогі землі у центрі. Привіт, недобудови на околицях. Знаємо, проходили.

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Друга схема ховає ручне обрання забудовників за ширмою аукціонів.

По-перше, мізерний розмір реєстраційного внеску, а саме 1 700 гривень, дозволяє брати участь в аукціонах будь-кому. Це відкриває необмежені можливості для маніпуляцій – штучно набивати ціну, а потім відмовлятися від підписання договору.

Такий учасник нічим не ризикує, окрім 1 700 гривень. Натомість відмова переможця надає комісії можливість на власний розсуд вирішувати: укладати договір з іншими учасниками аукціону чи ні.

По-друге, якщо доведуть, що конкурс пройшов з серйозними порушеннями, аукціон не скасують. Скаржнику просто повернуть подвійний реєстраційний внесок – 3 200 грн.

80 мільйонів гривень або 3 200 гривень – різниця відчутна.

По-третє, комісія може відмовитись укладати договір з переможцем аукціону у будь-який момент.

Депутати ще можуть усе виправити

На жаль, це не усі корупційні ризики законопроєкту. Однак і цього достатньо, аби стверджувати, що такі положення не гарантуватимуть ефективного та швидкого забезпечення військових гідним житлом.

На щастя, депутати ще мають шанс виправити ситуацію. Звичайно, ми разом з усіма сподіваємося на те, що корупційні дірки не заважатимуть закону діяти ефективно.

Втім, на жаль, найчастіше недоліки законодавства використовують для зловживань або для бездіяльності. Тому суспільство повинне слідкувати за законодавчими ідеями своїх обранців.

Пам'ятаймо, політики приходять і йдуть, а нам усім доведеться жити з наслідками ухвалених законів.