Во Франции убили блогера Имрана Алиева, который критиковал Кадырова

Во французском городе Лилль нашли убитым 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева. Он критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Блогера нашли с многочисленными ножевыми ранениями в отеле, пишет "Кавказкий узел". Нож лежал рядом.

Ранее: В Чечне задержали и избили 25 человек за мем с Кадыровым в одежде православного священника

Номер был забронирован только на одну ночь.

В полиции сообщили, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", но официально ход расследования не комментируется. В прокуратуре Лилля лишь заявили, что никаких арестов не проводилось.

Чем известен Имран Алиев

Имран Алиев привлекал внимание своими громкими заявлениями в адрес кавказских народов на ютуб-канале. Он публиковал материалы под псевдонимом Мансур Старый.

Алиев критиковал авторитарного чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого регулярно обвиняют в нарушениях прав человека. Блогер утверждал, что прошлым летом на него уже совершали покушение.

Ютуб-канал активиста ранее заблокировали "за нарушение принципов сообщества YouTube". Все же 25 декабря 2019 года на ютуб-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором блогер присягает Кадырову.

Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу – 24 канал). Я один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни,

– сказал Алиев.

Что известно о правлении Кадырова в Чечне?

Кадыров неизменно возглавляет Чеченскую республику уже более 12 лет. После завершения Второй Чеченской войны Ахмат Кадыров стал президентом. А его сын Рамзан возглавил силовиков.



По приблизительным подсчетам армия Кадырова насчитывает до 40 тысяч бойцов. Все они формально относятся к различным подразделениям силовых ведомств РФ, но выполняют поручения местных командиров. Этого достаточно чтобы зачистить Чечню от конкурентов.



При правлении Кадырова Чечня фактически получила то, за что боролась в 1990 годах, в течение двух войн с Россией. 95-й регион получает миллионные дотации из Кремля.