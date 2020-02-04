У Франції вбили блогера Імрана Алієва, який критикував Кадирова

У французькому місті Лілль знайшли вбитим 44-річного чеченського блогера Імрана Алієва. Він критикував режим лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Блогера знайшли з численними ножовими пораненнями у готелі, пише "Кавказкий узел". Ніж лежав поруч.

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Номер був заброньований лише на одну ніч.

У поліції повідомили, що вбивство "має всі характеристики політичного мотиву", але офіційно хід розслідування не коментується. У прокуратурі Лілля лише заявили, що ніяких арештів не проводилося.

Чим відомий Імран Алієв

Імран Алієв привертав увагу своїми гучними заявами на адресу кавказьких народів на ютуб-каналі. Він публікував матеріали під псевдонімом Мансур Старый.

Алієв критикував авторитарного чеченського лідера Рамзана Кадирова, якого регулярно звинувачують у порушеннях прав людини. Блогер стверджував, що минулого літа на нього вже скоювали замах.

Ютуб-канал активіста раніше заблокували "за порушення принципів спільноти YouTube". Все ж 25 грудня 2019 року на ютуб-каналі Hot dancing був опублікований відеоролик, в якому блогер присягає Кадирову.

Я роблю особисто Кадирову Рамзану Ахматовича байат (присягу – 24 канал). Я один з його армії. І буду служити йому до кінця свого життя,

– сказав Алієв.

Що відомо про правління Кадирова у Чечні?Кадиров незмінно очолює Чеченську республіку вже понад 12 років. Після завершення Другої Чеченської війни Ахмат Кадиров став президентом. А його син Рамзан очолив силовиків.



За приблизними підрахунками армія Кадирова нараховує до 40 тисяч бійців. Усі вони формально належать до різних підрозділів силових відомств РФ, але виконують доручення місцевих командирів. Цього достатньо щоб зачистити Чечню від конкурентів.



За правління Кадирова Чечня фактично отримала те, за що боролася у 1990 роках, впродовж двох воєн з Росією. 95-й регіон отримує мільйонні дотації з Кремля.