У Чечні затримали та побили 25 людей за мем з Кадировим в одязі православного священника

У кількох містах Чечні затримали 25 людей за поширення колажу із зображенням чоловіка, схожого на Рамзана Кадирова. На мемі він зображений в одязі православного священника.

Серед затриманих є школярі та пенсіонери, повідомляє "Кавказ.Реалії". Силовиків цікавили не лише ті, хто розсилав колаж з Кадировим, а й ті, хто мем отримував.

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Затриманих перевезли до райвідділу 24 січня. Їх побили і протримали ніч без складання протоколів або оформлення будь-яких документів.

Чи законні такі затримання

На початку листопада у мережі оприлюднили засідання уряду у Чечні. Тоді Рамзан Кадиров закликав спецслужби, поліцію, регіональну владу і громадські організації виявляти тих, хто "ображає честь", "порушує згоду між людьми, бреше, влаштовує розбрат" в інтернеті і переслідувати їх, "навіть якщо для цього будуть порушені всі закони".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголошував, що заяви Рамзана Кадирова силовики перевіряти не будуть.

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Що відомо про правління Кадирова у Чечні?Кадиров незмінно очолює Чеченську республіку вже понад 12 років.



Після завершення Другої Чеченської війни Ахмат Кадиров став президентом. А його син Рамзан очолив силовиків.



За приблизними підрахунками армія Кадирова нараховує до 40 тисяч бійців. Усі вони формально належать до різних підрозділів силових відомств РФ, але виконують доручення місцевих командирів. Цього достатньо щоб зачистити Чечню від конкурентів.



За правління Кадирова Чечня фактично отримала те, за що боролася у 1990 роках, впродовж двох воєн з Росією. 95-й регіон отримує мільйонні дотації з Кремля.