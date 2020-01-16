Кадиров тимчасово залишив посаду глави Чечні: що про це відомо

Глава російського регіону Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що тимчасово залишив посаду через, за його словами, "тимчасову непрацездатність".

На офіційному сайті лідера Чечні опубліковане розпорядження Кадирова. Він делегує свої повноваження голові уряду Мусліму Хучієву.

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Як повідомляють російські ЗМІ, у 2019 році Кадиров щонайменше двічі передавав свої повноваження Хучієву, посилаючись на "тимчасову недієздатність".

Чи означає це формулювання виїзд на відпочинок або відпустку через хворобу – поки що не зрозуміло.

Відзначимо, що 15 січня уряд Росії на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку.

На посаду глави уряду Путін запропонував кандидатуру глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна.

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Що відомо про правління Кадирова у Чечні

Кадиров незмінно очолює Чеченську республіку вже понад 12 років.

Після завершення Другої Чеченської війни Ахмат Кадиров став президентом. А його син Рамзан очолив силовиків. Він переманював повстанців на свою сторону і займався ліквідацією тих, хто продовжував воювати за незалежність Чечні. Під час святкування у Грозному 9 травня у 2004 році Ахмата Кадирова підірвали. Відповідальність за теракт взяв на себе лідер чеченських повстанців Шаміль Басаєв.

За приблизними підрахунками армія Кадирова нараховує до 40 тисяч бійців. Усі вони формально належать до різних підрозділів силових відомств РФ, але виконують доручення місцевих командирів. Цього достатньо щоб зачистити Чечню від конкурентів.

За правління Кадирова Чечня фактично отримала те, за що боролася у 1990 роках, впродовж двох воєн з Росією. 95-й регіон отримує мільйонні дотації з Кремля.