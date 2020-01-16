Кадыров временно покинул пост главы Чечни: что об этом известно

Глава российского региона Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности".

На официальном сайте лидера Чечни опубликовано распоряжение Кадырова. Он делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

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Как сообщают российские СМИ, в 2019 году Кадыров минимум дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на "временную недееспособность".

Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни – пока не понятно.

Отметим, что 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

На пост главы правительства Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

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Что известно о правлении Кадырова в Чечне

Кадыров неизменно возглавляет Чеченскую республику уже более 12 лет.

После окончания Второй Чеченской войны Ахмат Кадыров стал президентом. А его сын Рамзан возглавил силовиков. Он переманивал повстанцев на свою сторону и занимался ликвидацией тех, кто продолжал воевать за независимость Чечни. Во время празднования в Грозном 9 мая в 2004 году Ахмата Кадырова взорвали. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских повстанцев Шамиль Басаев.

По приблизительным подсчетам армия Кадырова насчитывает до 40 тысяч бойцов. Все они формально принадлежат к разным подразделениям силовых ведомств РФ, но выполняют поручения местных командиров. Этого достаточно чтобы зачистить Чечню от конкурентов.

В правление Кадырова Чечня фактически получила то, за что боролась в 1990 годах, на протяжении двух войн с Россией. 95-й регион получает миллионные дотации из Кремля.