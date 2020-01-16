08:56
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: У Вакарчука синдром Луценко. Янукович присматривает недвижимость
      Вєсті.UA
      00:25, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости политики
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Кадыров временно покинул пост главы Чечни: что об этом известно

      437 Читати новину українською
      Рамзан Кадыров / globallookpress.com

      Глава российского региона Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности".

      На официальном сайте лидера Чечни опубликовано распоряжение Кадырова. Он делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

      Интересно: Как жестокий и комический Рамзан Кадыров заставляет выполнять свои команды

      Как сообщают российские СМИ, в 2019 году Кадыров минимум дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на "временную недееспособность".

      Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни – пока не понятно.

      Отметим, что 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

      На пост главы правительства Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

      Знайте больше: Михаил Мишустин станет премьером России: что о нем известно

      Что известно о правлении Кадырова в Чечне

      Кадыров неизменно возглавляет Чеченскую республику уже более 12 лет.

      После окончания Второй Чеченской войны Ахмат Кадыров стал президентом. А его сын Рамзан возглавил силовиков. Он переманивал повстанцев на свою сторону и занимался ликвидацией тех, кто продолжал воевать за независимость Чечни. Во время празднования в Грозном 9 мая в 2004 году Ахмата Кадырова взорвали. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских повстанцев Шамиль Басаев.

      По приблизительным подсчетам армия Кадырова насчитывает до 40 тысяч бойцов. Все они формально принадлежат к разным подразделениям силовых ведомств РФ, но выполняют поручения местных командиров. Этого достаточно чтобы зачистить Чечню от конкурентов.

      В правление Кадырова Чечня фактически получила то, за что боролась в 1990 годах, на протяжении двух войн с Россией. 95-й регион получает миллионные дотации из Кремля.

      Скандал с "прослушкой Гончарука": Ковалив заявила, что голос на пленке – не ее
      сегодня
      416
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Чечня Отставка правительства России Рамзан Кадыров
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Королевский скандал. Победит ли Елизавета ІІ внука Гарри и герцогиню Меган
      Костянтин Еггерт 47
      сегодня , 08:03 Главные новости 15 января: отставка правительства России, новый глава НАПК, как поработала Рада
      Ірина Кошанська 606
      27 ноября 2019 , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      1192
      13 января , 12:02 Стример из Тернополя выиграл турнир с призовым фондом 1 000 000 гривен
      158
      сегодня , 07:01 Тарифы на воду для населения в 2020 году: сколько будут платить украинцы
      Юлія Поскробок 398
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук