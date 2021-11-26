Із заможними бізнесменами не вдається мирно домовитись. Судячи з нещодавньої публічної відмови депутатів "Слуги народу" відвідувати телеканали Ріната Ахметова.

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Ахметов і Зеленський опинились у медіавійні

Виною став закон про олігархів, який Зеленський підписав у листопаді 2021 року. Документ має на меті позбавити впливу багатіїв на політику. З моменту підписання проолігархічні українські ЗМІ влаштували медіаатаку на владу.

На новому пресмарафоні президент зауважив, що бізнесмена олігарха Ріната Ахметова зараз втягують у війну проти оточення Зеленського. Він розкритикував ЗМІ, що входять до медіагрупи олігарха та заявив, що Банкова отримала інформацію, нібито олігарха Ріната Ахметова хочуть втягнути у державний переворот.

Мовляв, держпереворот планували 1 – 2 грудня та мали залучити мільярд доларів.

Зеленський заявив, що Ахметова втягують у війну проти України, яку він, за словами президента, уже розпочав, і це стане його великою помилкою.

Запитання про "вагнергейт" від Шустера

Це все було дуже складно слухати телеведучому Савіку Шустеру, який працює на Ахметова. Він аж якось розгубився, але згодом все ж почав захищати свого господаря.

У розмові із Савіком Шустером, Зеленський зауважив, що олігархічні медіа нині дестабілізують ситуацію в Україні, зокрема і Шустер особисто. Телеведучий вдавав, ніби не розуміє про що мовиться.

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Звісно, Шустер під час пресмарафону поставив запитання, яке зараз активно розганяють на медіа Ахметова – про "вагнергейт". Ця тема мала стати, на думку об'єднаної опозиції олігархів, спусковим гачком для революції в Україні.

Після статті Bellingcat про справу "вагнерівців" Петро Порошенко, Ахметов та Віктор Медведчук разом спробували вивести людей на акції протесту проти Зеленського.

Інформаційні ресурси олігархів присвячували темі цілі телемарафони. Навіть Шустер обурювався на повну від лиця громадян України. Проте навіть президент сьогодні звернув увагу, що для таких привілеїв у нього навіть немає українського громадянства.



Шустер поставив запитання Зеленському про "вагнерівців" / Фото Офісу Президента

Олігархи погрожували Зеленському імпічментом

На фоні "вагнергейту" об'єднані олігархи погрожували Зеленському імпічментом та влаштовували акції протесту під будівлею Банкової. Також розмістили на Майдані великий банер із портретами президента та керівника його офісу.

Зеленський відповів Шустеру, чому він не затвердив операцію щодо "вагнерівців". План, наголосив президент, був непродуманий та загрожував міжнародними проблемами й тотальним погіршенням відносин із Туреччиною.

Зауважте! Володимира Зеленського насторожило те, що літак турецьких авіаліній, яким мали летіти вагнерівці з Мінська до Стамбула, мали посадити у Києві. Президент припустив, що вагнерівці могли захопити літак із людьми.

На думку Зеленського, спецоперація була націленою на те, щоб зіпсувати відносини України зі США та Туреччиною, тому що турецький президент Реджеп Ердоган не знав про операцію, а для польоту мали використати літак турецьких авіаліній.

Які існують ризики? Для того, щоб зрозуміти всі ризики спецоперацій із літаками країн ЄС достатньо згадати як Олександр Лукашенко захопив боїнг Євросоюзу для того, аби затримати журналіста Романа Протасевича. Після цього інциденту на Білорусь наклали санкції, а сама країна ізольована від Європи.

Зеленський звинуватив Бурбу

Коментуючи питання вагнерівців, Зеленський назвав ексголову Головного управління розвідки Василя Бурбу винним у "зливі" інформації. Бурбу Зеленський називає "бізнесменом", котрий насправді торгував інформацією.

Президент вважає його людиною Порошенка, авантюристом і аферистом, котрий хотів дискредитувати українську владу.

Зеленський заявив, що Бурба від початку не влаштовував його на посаді глави розвідки через погану репутацію. Для того, щоб утриматись на посаді розвідник пропонував президентові вкрасти формулу вакцини та перепродати її іншим країнам. Зокрема, Росії.



Зеленський назвав Бурбу винним у "зливі" інформації / Фото Офісу Президента

На колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурбу, стверджує лідер країни, нині готується замах, але не в середині держави. Після того, як українські спецслужби отримали таку інформацію, Бурбі запропонували охорону, від якої останній відмовляється.

Зеленський назвав таку позицію помилкою, бо, на його думку, замах на Бурбу можуть влаштувати для того, аби потім звинуватити в цьому владу.

Дезінформація від Ляшка й Киви

Запитали президента і про ймовірність нападу Росії. Зараз шириться дезінформація про те, що в Україні з грудня планують вести в Україні воєнний стан.

Джерелом цієї дезінформації є Олег Ляшко, який ляпнув це на одному з телеканалів. Не зрозуміло, чому медіа взагалі ширять дезінформацію від Ляшка, який нині абсолютно є ніким. Він не є депутатом, чиновником, розвідником та журналістом. Президент зауважив, що інформація про воєнний стан в Україні – це чутки.

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Це також частина медіаатаки на владу. Адже Ляшко ляпнув і цю новину одразу підхопили російські та проолігархічні ЗМІ. Це стало причиною того, що ціна акцій України падають лише від одних чуток, адже ці медіа показують, що в державі буде криза.

Згодом схожу заяву зробив скандальний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива. Тобто 2 найнадійніші джерела в Україні – Ляшко й Кива.

У Кремлі залякують Україну

Ескалація ситуації на Сході України з боку Росії чи проросійських бойовиків може бути щодня, вважає президент. Проте, за його словами, нині триває залякування від Кремля. Українські військові повністю контролюють кордони й готові до будь-якого військового нарощення.

Україна постійно отримує сигнали від партнерів з Альянсу та ЄС, що вони готові надати підтримку у вигляді винищувачів у випадку російської агресії. Проте поки немає інформації про їхнє базування на українській території.



Зеленський вважає, що загроза від Росії є щодня / Фото Офісу Президента

Євросоюз хоче, щоб Україна почала контактувати з Росією. Зеленський запевнив, що наразі тривають перемовини щодо зустрічі з представниками влади держави-агресорки. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак найближчим часом контактуватиме з адміністрацією Росії.

Кремль усі пів строку Зеленського боїться зустрічі сам на сам з українським президентом, тож регулярно знаходить якісь відмовки. Тоді Путін фактично визнає себе учасником конфлікту.

Головні тези пресмарафону

Підсумовуючи пресконференцію президента хочу сказати наступне. Складно заперечувати зміни Зеленського за пів строку.

Він став конкретніше відповідати на запитання та більше орієнтується в інформаційному просторі. Проте це професійний момент.

Зеленський змінив думку, що мир в Україні треба здобути за будь-яку ціну. Від ідеї того, що з Путіним можна про щось домовитись він еволюціонував до позиції того, що тільки міцна Україна може протистояти Кремлю.

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Зеленський є послідовним у виконанні обіцянок щодо відмови надати воду в Крим, а також:

неможливості проведення виборів в ОРДЛО до повернення під контроль кордону;

зміни керівництва МВС у разі відсутності результатів у справі Павла Шеремета.

Нині Зеленський втрачає рейтинг. Якщо на Банкову він прийшов з 73% підтримки, то зараз має до 25%. Це типова ситуація для будь-якого політика на екваторі строку. З такою підтримкою він залишається єдиним реальним кандидатом на 2 термін.