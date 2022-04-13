Это уже второе обращение Марченко за последнее время. В обращении к Эрдогану жена куча Путина повторяла мантру, что якобы ее мужа задержали незаконно.

Напомним Марченко призвала Зеленского срочно освободить Медведчука: говорит, он ни в чем "не виноват"

О чем говорила Марченко

В первую очередь следует отметить, что Оксана Марченко обращалась к лидеру другой страны не на украинском, не английском и даже не турецком языке.

В обращении она заявила, что Медведчука якобы удерживают незаконно, а его задержание – "акт терроризма". Содержание подозреваемого в государственной измене она называет незаконным удержанием в заложниках.

И самый цинизм от Марченко – она напомнила, что президент Турции Эрдоган называл себя другом Украины и другом России, поэтому она просит его использовать свой авторитет и "освободить" Медведчука.

Господин президент, вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны – Украины и друг России. Я верю в это. Как говорят в Турции – хороший друг познается в черный день. К моей семье, к моим с Виктором детям пришел этот день,

– цинично заявила Марченко.