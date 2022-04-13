Це вже друге звернення Марченко за останню годину. У зверненні до Ердогана, дружина купа Путіна повторювала мантру, що нібито її чоловіка затримали незаконно.

Нагадаємо Марченко закликала Зеленського терміново звільнити Медведчука: каже, він ні в чому "не винен"

Про що говорила Марченко

Найперше варто зазначити, що Оксана Марченко зверталася до лідера іноземної країни не українською, не англійською та навіть не турецькою мовою.

У зверненні вона заявила, що Медведчука нібито утримують незаконно, а його затримання – "акт тероризму". Утримання підозрюваного у державній зраді вона називає незаконним триманням у заручниках.

І найбільший цинізм від Марченко – вона нагадала, що президент Туреччини Ердоган називав себе другом України та другом Росії, тому вона просить його використати свій авторитет і "визволити" Медведчука.

Пане президенте, ви виступаєте за мирний діалог. Ви неодноразово казали, що ви друг моєї країни – України і друг Росії. Я вірю в це. Як кажуть у Туреччині – хороший друг пізнається в чорний день. До моєї сім'ї, до моїх з Віктором дітей прийшов цей день,

– цинічно заявила Марченко.

Звернення Марченко до Ердогана: дивіться відео