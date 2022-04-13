Марченко заявила, що її чоловік "не порушував закон" та не покидав територію України. Однак вона "забула" розповісти, як він втік з-під домашнього арешту на початку війни.

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Адже проросійський нардеп мав перебувати у себе вдома з електронним браслетом на нозі, як це й постановив суд. Натомість його знайшли в іншій області. Марченко вирішила упустити цей момент й присвятити оду своєму "чоловіку-миролюбцю".

Прошу вас негайно вжити заходів щодо звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не виїжджав із країни. Він завжди виступав за мир, діалог та згоду в Україні,

– заявила Марченко.

Телеведуча переконана, що Медведчука "переслідують через політичні мотиви". Про підозру у державній зраді вона також вирішила "забути".

Зауважимо, Медведчук переховувався 48 днів. 12 квітня кум Володимира Путіна спробував втекти з України, але його, на щастя, затримала Служба безпеки. Про радісну "знахідку" українців повідомив президент.

До теми дивіться відео з деталями затримання Медведчука: