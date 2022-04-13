Марченко заявила, что ее муж "не нарушал закон" и не покидал территорию Украины. Однако она "забыла" рассказать, как он сбежал из-под домашнего ареста в первые дни войны.

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Ведь пророссийский нардеп должен был находиться дома с электронным браслетом на ноге, как это и постановил суд. Вместо этого его нашли в одной из западных областей. Марченко решила упустить этот момент и посвятить оду своему мужу-миролюбцу.

Прошу вас немедленно принять меры по освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не уезжал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине,

– заявила Марченко.

Телеведущая убеждена, что Медведчука "преследуют по политическим мотивам". О подозрении в государственной измене она тоже решила "забыть".

Отметим, что Медведчук скрывался 48 дней. 12 апреля кум Владимира Путина попытался скрыться из Украины, но его, к счастью, задержала Служба безопасности. О радостной "находке" украинцам сообщил президент.

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