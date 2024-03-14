Украинку убили в Германии: ее мама и младенец исчезли после похода в ресторан с незнакомкой

В немецком городе Хоккенхайм еще 7 марта нашли тело 27-летней украинки. Известно, что Маргариту Разаз жестоко убили. Вместе с тем без вести пропали ее 51-летняя мама Марина Стеценко и новорожденная дочь.

Полиция Германии рассказала, что на плотине реки Рейн вблизи Хоккенхайма обнаружили тело 27-летней женщины 7 марта. Правоохранители сначала не могли установить личность украинки. Впрочем, впоследствии, когда знакомые начали искать пропавших гражданок нашего государства, удалось выяснить, что погибшая – Маргарита Разаз.

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Тело было со следами насилия

Тело погибшей Маргариты обнаружил один из прохожих. А уже во время вскрытия подтвердилась информация о том, что 27-летняя украинка подверглась "внешнему насилию" перед тем, как ее убили.

Известно, что последний раз живыми Маргариту, ее маму и новорожденную дочь видели в ресторане в городе Брухзаль. Знакомая семьи Арина Якубовская отметила, что они там находились с новой знакомой, которую зовут Инна. Она живет в Вальдорфе и занимается помощью беженцам из Украины.

Знакомая заметила, что мама с дочкой нашли эту женщину в одной из групп в социальных сетях. Инна предлагала им помощь с оформлением документов как на ребенка, так и с роддомом. Впрочем, никто точно не знает, кто эта женщина на самом деле.

После встречи в ресторане Маргарита с мамой и дочкой пропали без вести. Позже тело Маргариты нашли. Также исчезли аккаунты загадочной Инны в телеграме и других социальных сетях.



Марину Стеценко разыскивают полицейские / Фото из личного архива

Выехали за границу в 2023 году

Маргарита со своей мамой Мариной Стеценко выехали в Европу летом 2023 года. Сначала женщины попали в Словакию. Объявление 27-летней украинки, в котором они ищут жилье на 3 – 4 месяца, сохранилось в одной из групп.

Уже в конце ноября 2023 года женщины искали жилье в Германии, в районе Мангейма, земля Баден-Вюртемберг. Тогда Маргарита заметила, что их необходимо жилье на длительный срок, ведь одна из них будет рожать через полтора месяца. Украинка пообещала, что оплатит через джоб-центр, ведь женщин оформили как лиц, которые в Германии ищут убежища.

Известно, что дочь она родила уже в январе. Ребенку было всего пять недель на момент гибели ее матери.

Обратим внимание, что семья Маргариты родом из Карловки, что на Полтавщине. До 24 февраля 2022 года украинка жила в Харькове. Как заметили ее знакомые, с отцом новорожденной дочери она не общалась. Родная сестра Маргариты осталась в Украине. Впрочем, пока никаких деталей не рассказывает.

Тем временем полиция Германии ищет бабушку и маленькую внучку. А родные и друзья Маргариты готовятся перевезти ее тело в Украину, чтобы похоронить. Вы можете помочь ее семье, перечислив средства на карту 5375 4112 1647 8482 или пополнив банк по этой ссылке.