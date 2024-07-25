При этом официально Львова-Белова все еще не объявляла о разводе со своим мужем – священником Павлом Когельманом, с которым они воспитывают десятерых детей. Об этом рассказали российские оппозиционные журналисты со ссылкой на сразу несколько источников из окружения чиновницы.

Читайте также В России ответили на слова Зеленского о возможности переговоров с Путиным

Львова-Белова ушла к олигарху Малофееву

С тех пор, как Львова-Белова стала уполномоченным по правам ребенка в 2021 году, история ее многодетной семьи неоднократно появлялась в СМИ. Чиновница с мужем-священником публично говорили о "традиционных ценностях", веру, православный брак и приемное отцовство.

К слову, среди приемных детей Львовой-Беловой также есть подросток с временно оккупированного россиянами Мариуполя.

Важно! В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Львовой-Беловой и Владимира Путина по обвинению в "незаконном перемещении украинских детей".

Первые слухи о романе Львовой-Беловой с Константином Малофеевым, который является создателем ультраправого религиозно-пропагандистского телеканала "Царьград", появились еще зимой 2024 года.

Уже во время так называемого "царского крестного хода" в Екатеринбурге они шли вместе и держались при этом за руки. Сама Львова-Белова не объявляла о разладе с мужем-священником, которого с 2023 года несколько раз приглашала к своим так называемым проектам.

Думаю, это все урегулируют, но вопрос как. У элиты своя мораль, свои правила – и церковь, в общем-то, это покрывает, никому скандал не нужен. Действительно, в ее политическом бренде изначально гигантскую часть занимал этот факт, что она жена священника, но сейчас это, как шагреневая кожа, сжалось. И она теперь под международным судом, чиновник класса "Б",

– рассказал один из собеседников журналистов.

В то же время Константин Малофеев развелся со своей женой, адвокатом Ириной Вильтер, в 2023 году. Очевидно примерно так и выглядят российские "традиционные ценности", которые изо всех сил пытаются пропагандировать в стране-агрессоре.