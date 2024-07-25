При цьому офіційно Львова-Бєлова все ще не оголошувала про розлучення зі своїм чоловіком – священиком Павлом Когельманом, з яким вони виховують десятьох дітей. Про це розповіли російські опозиційні журналісти з посиланням на одразу кілька джерел з оточення чиновниці.

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Львова-Бєлова пішла до олігарха Малофєєва

З того часу, як Львова-Бєлова стала уповноваженою з прав дитини у 2021 році, історія її багатодітної сім'ї неодноразово з'являлася у ЗМІ. Чиновниця з чоловіком-священиком публічно говорили про "традиційні цінності", віру, православний шлюб та прийомне батьківство.

До слова, серед прийомних дітей Львової-Бєлової також є підліток з тимчасово окупованого росіянами Маріуполя.

Важливо! У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Львової-Бєлової та Владіміра Путіна за звинуваченням у "незаконному переміщенні українських дітей".

Перші чутки про роман Львової-Бєлової з Костянтином Малофєєвим, який є творцем ультраправого релігійно-пропагандистського телеканалу "Царьград", з’явилися ще взимку 2024 року.

Вже під час так званої "царської хресної ходи" в Єкатеринбурзі вони йшли разом і трималися при цьому за руки. Сама Львова-Бєлова не оголошувала про розлучення із чоловіком-священиком, якого з 2023 року кілька разів запрошувала до своїх так званих проектів.

Думаю, це все врегулюють, але питання як. У еліти своя мораль, свої правила – і церква, загалом-то, це покриває, нікому скандал не потрібен. Дійсно, в її політичному бренді спочатку гігантську частину займав цей факт, що вона дружина священника, але зараз це, як шагренева шкіра, стиснулося. І вона тепер під міжнародним судом, чиновник класу "Б",

– розповів один зі співрозмовників журналістів.

Водночас Костянтин Малофєєв розлучився зі своєю дружиною, адвокатом Іриною Вільтер, у 2023 році. Вочевидь приблизно так і виглядають російські "традиційні цінності", які щосили намагаються пропагувати в країні-агресорці.