С Марией Поспеловой пообщался ZAXID.NET, издание рассказывает о бизнесе прифронтового Краматорска, вере в себя и в будущее Донбасса.

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"Постоянно думала, как возвращаюсь и начинаю что-нибудь новое"

Мария Поспелова по образованию маркетологиня. Она училась в Луганском университете имени Тараса Шевченко, а после российского вторжения 2014 – в Межрегиональной Академии Управления персоналом. После этого работала торговым агентом. Когда она забеременела, то поняла, что хочет собственное дело, чтобы зарабатывать в декрете. Затем вместе с мужем ей удалось открыть в Славянске магазин алкоголя.

"Все работало примерно полгода, но началась война. В Донецкой области есть запрет на продажу алкоголя, поэтому нам не было смысла работать дальше. Еще примерно через два месяца мы эвакуировались в Харьковскую область, в Первомайский. Мне кажется, что там не было смысла открывать бизнес, у нас не было перспектив. Я родила в июне 2022 года и пробыла на Харьковщине еще почти год, но мне всегда хотелось домой. Постоянно думала, как возвращаюсь и начинаю здесь что-то новое", – рассказывает Мария.



Мария Поспелова из Краматорска / Фото из соцсетей Марии Поспеловой

Решение вернуться в Краматорск принял муж Марии, а она охотно поддержала его, потому что не решалась переезжать сама с ребенком. Так, с лета 2023 года семья вернулась домой.

В Краматорске 44-летняя Валентина мечтала о собственном деле, откладывала деньги, но не знала, как запускать и развивать бизнес. За помощью она обратилась к Марии, имеющей опыт предпринимательства. Сначала они думали открыть продуктовый магазин, однако эта идея не вдохновляла Марию. Тогда женщина рассказала о мечте иметь магазин одежды, создала бизнес-план. Валентина согласилась инвестировать свои вложения.

"Валентина искала работу, но не могла ничего найти, потому что работы здесь просто нет. Она хотела стать независимой. Сейчас у нее все получается отлично. Валентина все хорошо понимает и не боится быть самостоятельной", – говорит Мария.

Женщины несколько месяцев искали помещение, покупали товар и все необходимое для работы. Мария объясняет, что не было смысла открывать магазин с дорогой новой одеждой. Магазин начал работать в октябре этого года.

"В Краматорске бизнес есть, но платежеспособность людей очень уменьшилась. Кроме этого, людям не хватает рабочих мест. Однако бизнес строить реально. Из-за низкой платежеспособности мы решили открыть магазин, который подойдет для разных людей, поэтому он делится на секонд и сток, дороже и более бюджетные вещи. Таким образом хотели охватить больше жителей Краматорска. Мне нравится идея стока, когда есть уникальные вещи, которые часто в одном экземпляре. Человек пришел, выбрал вещь и точно знает, что больше никто в городе такого не будет», – говорит предпринимательница.

Она отмечает, что когда магазин заработал, люди интересовались, приходили и поддерживали. Женщина считает, что, несмотря на сложные условия, для жителей нужно что-то новое.

"Надо пережить и перетерпеть"

На запуск магазина женщины потратили около 200 тыс. грн. Пока что бизнес нерентабельный, и предприниматели пытаются закрывать все расходы. Мария надеется, что первые доходы удастся получить весной.

"Самым рентабельным сейчас в Краматорске является бизнес, связанный с продуктами. Одежда в меньшем приоритете. Однако все возможно, потому что в Краматорске много людей и они хотят жить нормальной жизнью", - говорит женщина.



Магазин, открытый женщинами в октябре 2023 года.

Среди последних проблем Мария называет проблемы с логистикой из-за блокады границы польскими перевозчиками. Женщины потеряли одну партию сезонной одежды: вещи должны были приехать к началу декабря, а поставщик сказал ждать их в январе.

Также Мария говорит, что конкуренция для магазина есть, поскольку им тяжело перебить цены одной из сетей секондхендов в городе. Женщина надеется, что стоимость товаров удастся снизить, когда бизнес сможет покупать одежду большими партиями.

Однако среди самых больших проблем Мария называет нехватку финансовой подушки. "Очень остро это чувствуем. Сейчас не сезон, и торговля упала. Понимаем, что нам не хватает финансовой базы, с которой гораздо проще планировать будущее. А так мы сейчас действительно тянем и прекрасно понимаем, что это нужно пережить и перетерпеть", – рассказывает женщина.

Мария и Валентина в будущем мечтают о создании сети магазинов. Второй они хотят открыть в Краматорске, а третий – в Славянске или в Дружковке. Соответственно они будут создавать новые рабочие места. Для этого им нужны деньги.

"Мы подавались на грант, чтобы создать больше рабочих мест, потому что на том этапе, что у нас сейчас, трудоустраивать людей нерентабельно. Банально не сможем платить зарплату. А если и сможем, то она будет минимальной. Если платить минималку, то и мотивация будет минимальной", – отмечает женщина.



Валентина и Мария в магазине в Краматорске

Мария и Валентина подали заявку на государственный грант через "Действие". Однако пока помощь получить не удалось.

"Для нас это был первый опыт написания грантов. От "Действия" нам пришел ответ, что мы набрали высокий балл, но что-то пошло не так. Комиссия сказала, что всем очень понравился наш бизнес-план. Сказали, что мы первые в Донецкой области Сказали, что, возможно, попытаются предоставить грант в следующем году и нам не нужно будет писать заявку заново, думаю, что это больше всего из-за ситуации в Донецкой области. деньги, но на самом деле риски инвестировать в Украине сейчас везде», – говорит Мария.

В будущем она мечтает о магазинах в Киеве и Львове. Кроме этого, предприниматель хочет продавать франшизу.

"Когда открываешь первые два-три магазина, то желательно, чтобы они были неподалеку друг от друга, потому что это все логистика. Если сейчас открою еще один магазин во Львове, то нужно будет ездить туда, и я буду тратить на это дополнительные деньги. Вообще мне очень интересно, как работает бизнес в разных городах, я это изучаю и этим вдохновляюсь, но сейчас у нас в приоритете Донбасса», – рассказывает женщина.

"Вопрос только в том, можешь ли заинтересовать людей"

Краматорск выстоял после вторжения россиян в 2014 году и начал стремительно развиваться. Мария отмечает, что и сейчас, несмотря на войну, здесь все функционирует: работают коммунальные и ремонтные службы.

"Сейчас Краматорск близок к линии фронта, но, если честно, то я перестала реагировать на взрывы, попадания. Не знаю, как такое объяснить. Сначала это очень пугало и било по психике. Очень долго и тяжело отходила от обстрела Ria Pizza. Когда обстреляли "Наш вокзал, я еще была беременна и тоже сильно переживала. Однако уже удается быть спокойной и абстрагироваться. Есть прилет - и есть. Жизнь продолжается. Люди все равно живут здесь и будут жить. Мне вообще кажется, что у всех людей уменьшилась реакция: кто-то идет" по улице, раздаются взрывы, но человек продолжает идти", – рассказывает женщина.

Она советует всем, кто мечтает о бизнесе рисковать. Мария уверена, что открыть бизнес можно и в самом безопасном городе, но если нет смелости рисковать и экспериментировать, ничего не получится.

Основа бизнеса – это люди, которые есть всегда и везде. Вопрос уже в том, можешь ли ты их заинтересовать. Я счастлива, что ни у меня не опускаются руки, ни у моей напарницы. И это очень трудно, кстати, найти такого человека, который не потеряет веру, несмотря на проблемы, долги. Бизнес – это прежде всего об азартных людях,

– убеждена Мария.

Она добавляет, что не раз чувствовала выгорание и не знала, где брать силы. Однако говорит, что нет другого выхода, как работать. Мария верит, что Краматорск выстоит и будет развиваться.

"Мне кажется, что сдаться можно всегда, а начинать заново всегда тяжело. Я сказала напарнице, что мы не закроемся и не сдамся, пока не перепробуем все варианты", – говорит Мария.