Горн и Садовый посетили модульный городок для переселенцев на Сыхове. Оно является самым большим в городе.
Будет "голубая лагуна": Садовый показал, как во Львове строят временное жилье для беременных женщин
Жители модульного городка спели "Ой, в лугу красная калина"
По информации Львовского городского совета , 16 июня Горн и Садовый посетили самый модульный городок для украинцев во Львове. Городские головы пообщались с людьми, вынужденными бежать из-под российских обстрелов.
Жители городка рассказали мэрам свои истории спасения и то, как смогли обустроить свой быт во Львове. Также они совместно с супругой мэра Львова Екатериной Кит-Садовой исполнили песню "Ой, в лугу красная калина".
"Ой в лугу красная калина" в исполнении жители городка Марияполис на Сыхове. Здесь живут люди из разных уголков Украины. И к ним в гости приехал мэр германского Фрайбурга, Мартин Горн. В Марияполисе много любви. И это главное,
– написал Садовый.
Он добавил, что нет испытаний, с которыми человек не справляется, если имеет в сердце любовь к ближним и Украине.
Смотрите видео, как украинцы пели "Ой, в лугу" в модульном городке:
Во Львове объединили все услуги для переселенцев в одном месте: как работает офис
В городке проживают около 300 человек
Сейчас в модульном городке на Сыхове проживают около 300 человек из:
- Мариуполь,
- Луганская,
- Краматорская,
- Херсон и другие зоны активных боевых действий.
Горн выразил свою поддержку и заверил, что Фрайбург солидарен со всеми украинцами.
"Мы восхищаемся, насколько объединена ваша страна, и мы хотим помогать вам", - заметил Горн.
Садовый поблагодарил городского голову и всю общину Фрайбурга за поддержку и помощь в это непростое для Украины время.
Смотрите фото из модульного городка на Сыхове / Фото Романа Балука
Стоит посмотреть – озвучили 3 сценария того, как дальше будет развиваться война: видео