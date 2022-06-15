Во Львове объединили все услуги для переселенцев в одном месте: как работает офис

Соответствующую новость распространил городской глава Львова Андрей Садовый. Он рассказал, что на открытие, которое состоялось в среду, 15 июня, пришел мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев.

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Какие услуги будут предоставлять в новом офисе

Новый офис заработал в Лычаковской районной администрации по улице Костя Левицкого, 67. Жители из других регионов, временно проживающих во Львове, смогут обратиться туда для решения любых вопросов.

Объединили все услуги для переселенцев в офис. Здесь вам помогут найти временное жилье, работу, получить специфическую юридическую и другую необходимую помощь,

– отметил Андрей Садовый.

Он добавил, что все 10 ЦНАПов, работающих во Львовской общине, также доступны. Но на новой локации комплексно собраны услуги, которые могут быть полезны для временно переехавших во Львов. В пресс- службе горсовета пояснили, что среди услуг, которые предоставляет офис:

консультации по помещению,

социальная поддержка,

психологическая поддержка,

поиск работы,

образование и досуг,

медицина,

восстановление документов,

домашние питомцы.



Во Львове объединили все услуги для переселенцев в одном месте / Фото из телеграма Андрея Садового

Это удобно, когда человек приходит в центр и понимает, что именно здесь ему помогут решить то, что его интересует.

– добавил Садовый.

В центре работает 5 координаторов с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:00 (без обеденного перерыва). По этому адресу, кроме райадминистрации, есть ЦНАП, отделение Пенсионного фонда и других структур.

"Кому нужна помощь с подачей документов – приходите. Нужна психологическая поддержка или разговор с людьми, которые находятся в похожей ситуации, – приходите. Если есть трудности с адаптацией в городе и недоразумения с разными структурами – приходите. Сейчас мы аккумулировали те вещи, которые больше всего востребованы, но впоследствии спектр услуг будем увеличивать», – отметила директор департамента административных услуг ЛГС Валентина Бартошик.



В центре работает 5 координаторов / Фото из телеграма Андрея Садового

Открытие центра поддержки посетил также мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев, который со своей семьей эвакуировался и сейчас живет во Львове. Он отметил важность такого центра для переселенцев, ведь сейчас во Львове проживает несколько сотен жителей Скадовска.



Во Львове объединили все услуги для переселенцев в одном месте / Фото из телеграма Андрея Садового

Всего во Львове, по словам руководителя городского управления социальной защиты Игоря Кобрина, проживает почти 100 тысяч вынужденно перемещенных украинцев, официально зарегистрировавшихся. Неофициально – еще несколько десятков тысяч человек.

Напомним, вблизи Львова 14 июня был открыт первый квартал модульного городка для внутренних переселенцев. Он насчитывает 10 компактных домиков, оборудованных всем необходимым и готовых к эксплуатации.

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