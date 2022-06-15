У Львові об'єднали всі послуги для переселенців в одному місці: як працює офіс

Відповідну новину поширив міський голова Львова Андрій Садовий. Він розповів, що на відкриття, яке відбулося у середу 15 червня, прийшов мер тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв.

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Які послуги будуть надавати у новому офісі

Новий офіс запрацював у Личаківській районній адміністрації на вулиці Костя Левицького, 67. Мешканці з інших регіонів, які тимчасово проживають у Львові, зможуть звернутися туди для розв'язання будь-яких питань.

Об’єднали усі послуги для переселенців в один офіс. Тут вам допоможуть знайти тимчасове житло, роботу, отримати специфічну юридичну та іншу необхідну допомогу,

– зазначив Андрій Садовий.

Він додав, що всі 10 ЦНАПів, які працюють у Львівській громаді, також доступні. Але на новій локації комплексно зібрані послуги, які можуть бути корисні для українців, які тимчасово переїхали до Львова. У пресслужбі міськради пояснили, що серед послуг, які надає офіс:

консультації щодо помешкання,

соціальна підтримка,

психологічна підтримка,

пошук роботи,

освіта і дозвілля,

медицина,

відновлення документів,

домашні улюбленці.



У Львові об'єднали всі послуги для переселенців в одному місці / Фото телеграм Андрія Садового

Це зручно, коли людина приходить до центру і розуміє, що саме тут їй допоможуть вирішити те, що її цікавить,

– додав Садовий.

У центрі працює 5 координаторів з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:00 (без обідньої перерви). За цією адресою, окрім райадміністрації, є ЦНАП, відділення Пенсійного фонду та інших структур.

"Кому потрібна допомога з подачею документів – приходьте. Потрібна психологічна підтримка чи розмова з людьми, які перебувають у схожій ситуації, – приходьте. Якщо є труднощі з адаптацією в місті і непорозуміння з різними структурами – приходьте. Зараз ми акумулювали ті речі, які найбільш затребувані, але згодом спектр послуг будемо збільшувати", – зазначила директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.



У центрі працює 5 координаторів / Фото телеграм Андрія Садового

На відкриття центру підтримки завітав також мер тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв, який зі своєю сім’єю евакуювався і зараз мешкає у Львові. Він наголосив на важливості такого центру для переселенців, адже зараз у Львові проживає декілька сотень мешканців Скадовська.



У Львові об'єднали всі послуги для переселенців в одному місці / Фото телеграм Андрія Садового

Загалом у Львові, зі слів керівника міського управління соціального захисту Ігоря Кобрина, проживає майже 100 тисяч вимушено переміщених українців, які офіційно зареєструвалися. Неофіційно – ще декілька десятків тисяч осіб.

Нагадаємо, поблизу Львова 14 червня відкрили перший квартал модульного містечка для внутрішніх переселенців. Він налічує 10 компактних будиночків, обладнаних всім необхідним і готових до експлуатації.

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