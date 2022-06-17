Горн та Садовий відвідали модульне містечко для переселенців на Сихові. Воно є найбільшим в місті.
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Жителі модульного містечка заспівали "Ой, у лузі червона калина"
За інформацією Львівської міської ради, 16 червня Горн та Садовий відвідали найбільше модульне містечко для українців у Львові. Міські голови поспілкувалися з людьми, які були змушені тікати з-під російських обстрілів.
Жителі містечка розповіли мерам свої історії порятунку й те, як змогли облаштували свій побут у Львові. Також вони спільно з дружиною мера Львова Катериною Кіт-Садовою виконали пісню "Ой, у лузі червона калина".
"Ой у лузі червона калина" у виконанні мешканці містечка Маріяполіс на Сихові. Тут живуть люди з різних куточків України. І до них в гості приїхав мер німецького Фрайбурга, Мартін Горн. В Маріяполісі багато любові. І це головне,
– написав Садовий.
Він додав, що немає випробовувань, з якими людина не може впоратись, якщо має в серці любов до ближніх та України.
Дивіться відео, як українці співали "Ой, у лузі" в модульному містечку:
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У містечку проживають близько 300 людей
Наразі в модульному містечку на Сихові проживають приблизно 300 людей з:
- Маріуполя,
- Луганська,
- Краматорська,
- Херсона та інших зон активних бойових дій.
Горн висловив свою підтримку та запевнив, що Фрайбург – солідарний з усіма українцями.
"Ми захоплюємося, наскільки об'єднаною є ваша країна, і ми хочемо допомагати вам", – зауважив Горн.
Садовий подякував міському голові та всій громаді Фрайбурга за підтримку й допомогу в цей непростий для України час.
Дивіться фото з модульного містечка на Сихові / Фото Романа Балука
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