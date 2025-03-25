Известно, что Мария перенесла несколько сложных операций, передает 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.

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Есть ли угроза для жизни модели

Мать модели Анна Ковальчук в комментарии журналистам заявила, что сейчас состояние девушки врачи оценивают как стабильное. Ее жизни ничего не угрожает.

Также женщина опровергла ранее обнародованную российским телеграмм-каналом Shot информацию о том, что якобы Мария находится в критическом состоянии, а ее семья оспаривает официальную версию полиции. Мать девушки подчеркнула, что не общалась с Shot. "Ни с кем из близких Shot не связывался, вся грязь вымышленная. Продолжается следствие, больше ничего сказать не могу", – отметила женщина.

Кроме того, не нашли подтверждения сообщения о том, что якобы перед исчезновением Мария позвонила матери и сказала, что заночует у незнакомцев.

К слову, историю об исчезновении Марии Ковальчук опубликовала ее якобы лучшая подруга – россиянка Ангелина Дорошенкова, которая вместе с украинкой приехала на отдых в Дубай, но впоследствии вернулась в Россию.

Так, 18 марта она написала, что 11 марта 2025 года Мария прекратила выходить на связь. "Последний раз ее видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса", – говорилось в заметке россиянки в соцсети "Х". Позже Дорошенкова удалила свой пост.

В комментарии для белорусского издания она заявила, что никогда не была в Дубае, а в Россию не планирует возвращаться в ближайшие годы. Это противоречит словам матери Ковальчук, что девушки приехали вместе, а потом разъехались.