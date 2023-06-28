Враг кроет город всеми доступными видами вооружения. Штурмовики показали, как сегодня выглядят бои за Марьинку. Об этом стало известно в материале проекта "Український Свідок".

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Уникальные кадры из Марьинки

Военнослужащий с позывным "Колобок" служит с 2016 года. Свой первый бой мужчина принял на Донбассе. Тогда он еще не знал, как действительно выглядит война.

"Колобок" и его собратья, которым удалось выжить во время оцепления, 15 километров шли пешком в Лиман. Потом они выходили из окруженного Лимана. Военный рассказал об особенностях работы своего штурмового подразделения.

Мы универсальны. Если мы слышим, что противник снова пробует к нам лезть, то у нас все слаженно. Каждый знает, что ему делать. С подразделением повезло, никто не боится,

– отметил боец.

Во время одного из боев в Марьинке наши штурмовики обманули врага, имитируя штурм.

"Бросили дымовые гранаты, потом F1 – и начали кричать, что идем на зачистку. И начали работать из стрелкового оружия. Противник отошел", – рассказал "Колобок".

По словам военного, бои в Марьинке не равны. Наши защитники работают со стрелковым оружием и им помогает артиллерия. А у оккупантов танки выезжают на позицию и начинают бить с 20 метров и разбирать здания.

После этого пробует идти их пехота. Марьинка – это город на руинах, здесь нет ни одного уцелевшего здания,

– рассказал мужчина.

В то же время россияне продолжают уничтожать город всем доступным оружием: артиллерией, минометами, авиацией, фосфорными бомбами, противотанковыми ракетами. Минометы не умолкают ни на минуту. Также, как отмечает "Колобок", террористы сбрасывают с дронов газовые снаряды. Если боец попадает под его действие, то выполнять боевое задание он больше не способен.

"Марьинка – это стальной щит для Курахового. Противника нужно сдерживать любой ценой. Потому что если начнутся бои в городе, то мы его потеряем", – подчеркнул "Колобок".

Как выглядит сейчас Марьинка: смотрите видео

Ситуация на Марьинском направлении

В Генштабе ВСУ 28 июня рассказали, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы – успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинки, Ильинки и Победы Донецкой области.