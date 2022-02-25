В обращении к жителям Абхазии Бжания отметил, что считает решение России о признании боевиков "справедливым со всех точек зрения". В то же время войну против Украины пророссийский президент Абхазии считает "абсолютно оправданной".

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Вскоре после признания Путиным, 23 февраля главари боевиков из оккупированного Донбасса официально попросили у Путина оказать помощь в "отражении агрессии" ВСУ.

После этого Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН. Однако уже утром 24 февраля Путин отдал своим войскам приказ идти в наступление.

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