У зверненні до жителів Абхазії Бжанія зазначив, що вважає рішення Росії про визнання бойовиків "справедливим з усіх поглядів". Водночас війну проти України проросійський президент Абхазії вважає "абсолютно виправданою".

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Невдовзі після визнання Путіним, 23 лютого ватажки бойовиків з окупованого Донбасу офіційно попросили у Путіна надати допомогу у "відбитті агресії" ЗСУ.

Після цього Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН. Проте вже вранці 24 лютого Путін віддав своїм військам наказ йти в наступ.

Де ще визнали бойовиків

На рішення Путіна про визнання бойовиків відреагувала Сирія. Очільник країни Башар Асад теж нібито готовий визнати "незалежність" окупованих територій.

Також "легітимізацію" терористів "привітала" окупована Росією Південна Осетія. "Схвалили" визнання бойовиків і хусити в Ємені – повстанці, які воюють з провладними силами в країні.

Підтримали позицію ворога й Венесуела, Куба та Нікарагуа.

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