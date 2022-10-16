Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Ранее сообщалось о том, что в 70 километрах от Мариуполя попали в полигон оккупантов.

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Над Мариуполем постоянно украинские БпЛА

Андрющенко отметил, что над Мариуполем постоянно можно наблюдать украинские БпЛА, и это хорошая новость. Информация о взрывах в порту – это вымышленный бред оккупантов. Они прячут по городу ПВО, знают, что мы их ищем, и таким образом они пытаются дезинформировать. ПВО на самом деле работало в Кальмиусском и Левобережном районах. В результате обломки упали на фермерское хозяйство, что повлекло за собой пожар.

Точно не в порту, да и в порту вообще искать ничего ни нашим военным, ни нашим HIMARS, ни нашим БпЛА. Там, кроме тренировочного полигона кадыровцев, сейчас ничего нет. Также 15 октября ПВО пыталась сбить еще один наш БпЛА. Обломки упали в центральном районе, там возник пожар, который около часа тушили, потому что там россияне хранят стройматериалы,

– отметил советник городского главы Мариуполя.

Андрющенко о взрывах в порту Мариуполя: смотрите видео

Порт пуст

Он продолжил, что порт россияне используют пока только в фантазиях Пушилина, туда ничего не прибывает и не выбывает. Они анонсировали, что порт полноценно работает. Это неправда. Он пуст. Кораблей никаких нет, они не заходят, не выходят. Единственное, что часть порта была отдана кадыровцам под полигон.

"Они там стреляют, забавляются, ТикТок снимают. Никакой другой функции сейчас порт именно инфраструктурно не выполняет. Лишь в середине июня 3 корабля вывезли металлопрокат. Был также запуск парома "Лаврентий", но сейчас он снова в Керчи, что-то возит возле Керченского моста" , – подчеркнул Андрющенко.

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