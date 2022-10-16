Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Раніше повідомлялось про те, що за 70 кілометрів від Маріуполя влучили у полігон окупантів.

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Над Маріуполем постійно українські БпЛА

Андрющенко зазначив, що над Маріуполем постійно можна спостерігати українські БпЛА, і це хороша новина. Інформація про вибухи в порту – це вигадана маячня окупантів. Вони ховають по місту ППО, знають, що ми їх шукаємо, і таким чином вони намагаються дезінформувати. ППО насправді ж працювало у Кальміуському й Лівобережному районах. У підсумку уламки впали на фермерське господарство, що спричинило пожежу.

Точно не в порту, та й у порту взагалі шукати нічого ані нашим військовим, ані нашим HIMARS, ані нашим БпЛА. Там окрім тренувального полігону кадирівців нині нічого немає. Також 15 жовтня ППО намагалась збити ще один наш БпЛА. Уламки впали в центральному районі, там виникла пожежа, яку близько години гасили, бо там росіяни зберігають будматеріали,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко про вибухи в порту Маріуполя: дивіться відео

Порт порожній

Він продовжив, що порт росіяни використовують поки лише у фантазіях Пушиліна, туди нічого не прибуває й не вибуває. Вони анонсували, що порт повноцінно функціонує. Це неправда. Він порожній. Кораблів ніяких немає, вони не заходять, не виходять. Єдине, що частину порту віддали кадирівцям під полігон.

"Вони там стріляють, бавляться, ТікТок знімають. Ніякої іншої функції нині порт саме інфраструктурно не виконує. Лише в середині червня 3 кораблі вивезли металопрокат. Був також запуск порому "Лаврентій", але нині він знову в Керчі, щось возить біля Керченського мосту", – наголосив Андрющенко.

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