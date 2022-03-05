В Мариуполь направлена гумпомощь, которая будет доставляться по маршруту "зеленого коридора"

Украинская власть договорилась с российскими оккупантами о гуманитарном коридоре из Мариуполя и Волновахи. Очевидно, перед ним в Мариуполь отправят гуманитарную помощь.

Соответствующую информацию обнародовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Об этом он написал 5 марта – на 10 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Гумпомощь в Мариуполь доставят "зеленым коридором"

Заместитель главы Офиса Президента написал, что в Мариуполь направили гуманитарную помощь – продукты питания, в частности детского, теплые вещи, одеяла, лекарства, средства гигиены.

Гуманитарная помощь будет доставляться по маршруту эвакуации из Мариуполя,

– отметил Кирилл Тимошенко.

Кстати, 5 марта власти объявили о том, что договорились о "зеленом коридоре" и режиме тишины во время вывоза людей.

Однако глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заверил, что скажут людям, когда будет режим тишины. А также добавил, что со стороны России они якобы согласовывают, и этот вопрос еще надо проверить, потому что это жизнь и здоровье людей.



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