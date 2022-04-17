О смелом решении наших Героев рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время интервью иностранным СМИ.
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Есть еще наши вооруженные силы, наши солдаты, поэтому они будут бороться до конца,
– сказал глава правительства.
Город живет в бесчеловечных условиях
Шмигаль сказал, что хотя город остается под контролем Украины, его жители страдают.
У них нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества,
– отметил Шмигаль.
И подчеркнул, что правительство просит всех партнеров поддержать и помочь остановить эту гуманитарную катастрофу.
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