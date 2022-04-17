Місто не впало, хоч і вимушене виживати в нелюдських умовах. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час інтерв'ю іноземним ЗМІ.
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Є ще наші збройні сили, наші солдати, тому вони будуть боротися до кінця,
– сказав глава уряду.
Місто живе в нелюдських умовах
Шмигаль сказав, що хоча місто залишається під контролем України, його мешканці страждають.
У них немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики,
– зазначив Шмигаль.
Та наголосив, що уряд просить усіх партнерів підтримати та допомогти зупинити цю гуманітарну катастрофу.
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