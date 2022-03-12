На Мариуполь поехал новый гумконовой вместе с представителями церквей, – Зеленский
12 марта 2022 , 16:57Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполь снова пытаются отправить гуманитарную помощь. На этот раз в сопровождении представителей церквей, в частности, Московского патриархата.
Все предыдущие попытки доставить груз заканчивались тем, что оккупанты обстреливали колонны с гумпомощью. Президент выразил надежду, что оккупанты не будут обстреливать колонну, которую сопровождает духовенство.
Заметьте Каждый день будем пытаться спасти наших людей, – Зеленский о гумкоридоре в Мариуполь
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