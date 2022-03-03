Они препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Они препятствуют поставкам продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде.

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Сознательно в течение семи суток российские войска разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города. Они препятствуют поставкам продовольствия.

У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают вывезти раненых, женщин и детей,

– сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он отмечает, что город делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить критическую инфраструктуру. В частности власти обратились к международным институтам, чтобы создать "зеленый коридор" для гуманитарной миссии. Кроме того, приоритетной задачей остается обеспечение режима тишины для восстановления электроснабжения.

Страдают женщины, дети и пожилые люди. Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев-мариупольцев российского, украинского, греческого и другого происхождения,

– говорит Бойченко.

Мэр Мариуполя призвал использовать только официальные источники информации, поскольку оккупанты намеренно распространяют много фейков.

Мариуполь после обстрелов / Фото и видео ТРУХА Харьков + Украина

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