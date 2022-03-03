Крім того, Маріупольська міська рада повідомляє, що ворожа армія пошкодила залізничне сполучення. Наразі у місті зруйновані мости, розтрощені потяги – все, для того, щоб містяни не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей.

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Свідомо протягом семи діб російські війська руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста. Вони перешкоджають постачанню продовольства.

У нас знову немає світла, води та тепла. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей,

– повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він зазначає, що місто робить все можливе, щоб у найкоротший термін відновити критичну інфраструктуру. Зокрема влада звернулася до міжнародних інституцій, щоб створити "зелений коридор" для гуманітарної місії. Крім того, пріоритетним завданням залишається забезпечення режиму тиші для відновлення електропостачання.

Страждають жінки, діти та літні люди. Нас знищують як націю. Це – геноцид українського народу. Ці лицеміри прийшли "рятувати" російськомовних громадян Маріуполя та регіону. А влаштували винищення українців – маріупольців російського, українського, грецького та іншого походження,

– наголошує Бойченко.

Мер Маріуполя закликав використовувати тільки офіційні джерела інформації, оскільки окупанти навмисно поширюють багато фейків.

Маріуполь після обстрілів / Фото та відео ТРУХА Харьков + Украина



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