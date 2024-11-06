Какие именно "схемы" действуют в Мариуполе, кто стоит за российской пропагандой на оккупированных территориях, рассказал в разговоре на 24 Канале советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Больше правды о жизни в оккупации – читайте далее в материале.

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Ранее мы рассказывали, как Рамзан Кадыров нажился на Мариуполе и о его вероятных планах вернуться обратно в город. Прочитать первую часть разговора можно по ссылке.

О схемах с жильем в Мариуполе

Появилась информация, что российский банк ВТБ запустил сбор заявок на льготную ипотеку под 2% для покупки новостройки именно в Мариуполе. Сумма кредита может достигать до 6 миллионов рублей. Минимальный размер первого взноса – чуть более 10% от стоимости жилья. Это уже привело к росту количества россиян в Мариуполе?

Да, приводит. Причем ВТБ – это второй банк, первым банком, который это официально запустил, был российский "Сбербанк". Мы видим, что наконец российские банки, которые до того пытались не работать на оккупированных территориях и сохранять свою репутацию, сегодня с этим окончательно покончили. Они полностью заходят в Мариуполь.

Думаю, мы увидим и ряд других банков, которые занимаются льготным кредитованием на территории Мариуполя. Это происходит потому, что Мариуполь – единственное место сегодня, которое подпадает под льготное кредитование, компенсируемое федеральным бюджетом России. Все другие льготные программы, в частности "Сбербанка" или ВТБ, были закрыты.

Российский рынок недвижимости, ипотеки находится в такой глубокой стагнации – на грани тотального коллапса, что это просто ужас. Скорее бы оно уже "взорвалось" и накрыло россиян. Это вот-вот должно произойти.

Притом остается оккупированный Мариуполь, куда россияне едут и едут. Мы видим, как растут в городе эти проклятые муравейники. Каждую неделю закладывают новое строительство. Закладывают фундаменты домов даже с переносом строительства на следующий год.

Здесь работает банальная схема, потому что действует приказ Пушилина. Согласно ему со следующего года те, кто начинают ипотечное строительство на территории оккупированной части Донецкой области, должны отдавать 10 – 20% от построенного жилья не в ипотеку, а как компенсационное жилье. Поэтому все эти "схематозники", которые строят жилье от банков и питаются российским бюджетом, пытаются начать строительство до того, как начнет действовать этот приказ.

Поэтому и растут безумные муравейники, никогда раньше такого строительства не было в Мариуполе. Оно вообще городу не присуще и не имеет никакого смысла – ни архитектурного, ни исторического, ни экономического. А россияне лезут в Мариуполь и выкупают эти квартиры, потому что им здесь обещают просто новый "рай на земле".

В Мариуполе очень удобные условия кредитования. Для сравнения, сегодня на территории России тот же банк ВТБ дает кредиты на ипотеку под 27%, в Мариуполе – под 2%. Это просто тотальная разница. Притом что на территории России закрыты все программы финансирования, ставки растут даже по льготным кредитам, которые были до того. Поэтому "гарантированные" государством ипотечные кредиты остаются только на оккупированной территории, или, предположительно, на Дальнем Востоке, в районе Камчатки, Сахалина, в Ямало-Ненецком округе.

У людей есть выбор, куда ехать: в Мариуполь, – где им обещают якобы перспективы, мир, "Россия навсегда" и никогда не будет войны, – или на край света. К тому же здесь Азовское море и потенциальная застройка как в Севастополе. Понятное дело, что они прутся в Мариуполь как тараканы.

Россиян действительно становится больше. Если с начала ипотечных программ их стало больше минимум на 20%, то в случае продолжения оккупации на следующий год и сохранения такого темпа строительства количество россиян на территории Мариуполя может увеличиться на 50 – 70 тысяч. Это уже будет не какая-то, условно говоря, Бурятия, это будет Санкт-Петербург, Москва или другие достаточно крупные города России.

Однако непонятно, что они будут делать дальше, потому что к этой ипотеке в комплекте идет работа, которую предлагают россиянам. Например, на строительстве зарплата 150 – 200 тысяч рублей. Потом они рано или поздно все отстроят – нельзя же там бесконечно строить. Однако производства там не планируются. Это просто утопия на сегодня. Непонятно, что они будут делать дальше, но это проблема россиян. Они набирают кредитов и потом банкротятся.

Единственное, что они возобновили демонтажи (домов – 24 Канал) на территории Мариуполя. Не так массово, но точечно. Это в интересах тех самых застройщиков, потому что они уже не лезут на окраины, как это было в начале. Они достаточно агрессивно осваивают, застраивают исторический центр Мариуполя.

Это означает, что здесь были одноэтажные или четырехэтажные дома, а теперь строят девятиэтажные и выше. Сооружают, к сожалению, муравейники и распродают их на нулевом этапе строительства достаточно активно и агрессивно.

Россия начала завозить в город белорусов

Центр национального сопротивления сообщил, что в Мариуполь прибыли строители из Беларуси. В разговоре с местными они говорят, что их на территорию временно оккупированного города завозят принудительно и угрожают в случае отказа освободить и закрыть двери ко всем строительным компаниям в Беларуси. На каких объектах они работают и в каком количестве их завозят?

Там есть разные истории. Честно скажу, мы еще не наткнулись на тех, кого принудительно завезли, но мы не единственные, кто работает в Мариуполе. Однако мы попадали на других. Недавно действительно заехала достаточно большая бригада из нескольких десятков белорусов. Они заехали к второстепенному подрядчику. Им пообещали достаточно большую заработную плату. Одна есть очень интересная тенденция, почему в Мариуполе начали появляться белорусы. Мы уверены, что их будет больше – и принудительно, и непринудительно.

Дело в том, что в Мариуполе, в частности, как и в России, сейчас достаточно большие этнические чистки натурализованных россиян. Говорится о среднеазиатских мигрантах, которых видели и на территории Мариуполя. Их реально стало меньше. Это происходит потому, что ФСБ и миграционная служба их вычищают. По нашей информации, частично их бросают на фронт, частично они убегают из Мариуполя.

Поскольку город перестал быть для них зоной безопасности, то они стараются не ехать сюда сейчас. Однако возникает вопрос, кто должен работать на строительстве и на определенных должностях. Мариупольцев не берут принципиально, потому что россияне до сих пор прибегают к политике замещения, маргинализации, и мариупольцы еще не до конца поняли, что им надо ехать из Мариуполя.

Поэтому есть определенное табу брать на работу мариупольцев и здесь становятся полезными белорусы. Они не мусульмане, не раздражают местное население, ведь выглядят так же, как и они, и не раздражают россиян. Белорусы признают "величие" России по сравнению с Беларусью, им платят достаточно большую заработную плату по сравнению с Беларусью.

Я общался с белорусскими журналистами по этому поводу и в обе стороны обменивались информацией. Так вот, все это происходит с согласия Александра Лукашенко и приближенных к нему "кошельков", которые это обеспечивают финансово. Их рекрутируют на территории Беларуси и России, а затем провозят в Мариуполь. Россия таким образом должна решить вопрос нехватки рабочих рук, потому что россияне даже на строительство Мариуполь не едут. Они идут на войну, ведь там платят больше, а кто-то должен работать.

Эта большая нацистская волна на территории России, под которую подпадают мигранты, ромы, со временем должна взорваться. Поскольку мигрантов вычищают, депортируют и выбрасывают с территории страны-агрессора кто-то должен все же работать, поэтому белорусы оказались очень приятным "материалом" для такой демографической замены.

Очень интересно посмотреть, какую роль отводят россияне нам – украинцам, в их понимании. Наверное, должны выглядеть такими белорусами – безмолвными, счастливыми, что россияне нам дали какую-то работу, перебросили из дома куда-то, где они считают, что мы должны работать, и тогда россияне будут довольны, потому что сами работать не хотят и не умеют. Это для понимания каждому, от чего мы отошли, с чем поборолись и с чем дальше пытаемся бороться.

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Такая же история будет дальше с Грузией или с Молдовой, если россиянам удадутся "проекты" по возвращению их к российскому влиянию. Это означает, что тогда мы можем увидеть в Мариуполе грузин, если они не победят, так же и молдаван, или любого, кто возвращается обратно в круг российского влияния.

Как оказалось, россиянам нужен внутренний враг, украинцев уже недостаточно. У них должен быть постоянный внутренний враг, с кем можно бороться дома. Такой враг сегодня – это бывшие граждане Туркменистана, Узбекистана, которые стали натурализованными россиянами. Сейчас они с ними поборются однозначно. Этого хватит на год, не больше. А потом будет кто-то другой – белорусы или другие, как они называют, "малые народы".

Это очень интересная тенденция, которая, вероятнее всего, приведет в свое время к падению России. Но мы можем смотреть, чего на самом деле избежали не только в 2013 году, но и в 2008, 2004 и 1991 годах. К счастью, мы пошли другим путем и построили свое государство.

Кто стоит за пропагандой в Мариуполе

В своем телеграм-канале вы написали, что в Мариуполе снова снимают "пропагандистский хлам". В центр города заехали целые фуры со съемочным снаряжением. О чем этот сериал?

Предположительно, об очередном "освобождении Мариуполя". Опять какой-то бред снимают, простите. Просто из песни слов не выкинешь, как говорится. Что-то бегают, что-то оно взрывалось недолго. Где-то они переместились уже на другие локации или поехали в павильоны.

Снимали рядом с нашим Домом связи, где мозаика Арнаутова, к восстановлению которой они, к счастью, не приступили. Что снимали по сюжету – не знаю. Это уже не первый сериал, снятый в Мариуполе. Первый с таким пафосом и анонсом подавали. Он провалился.

После того выходило еще другое документальное кино. Его не смотрит никто – ни в России, ни в Мариуполе. Никто его не обсуждает. А наши ходят и смеются с того, что там происходит, потому что кто-то ворует российские деньги и их становится меньше. Пусть снимают, мы уже к тому привыкли.

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Шедевров там точно не будет. До "20 дней Мариуполя" они никогда не дотянут по своей правдивости. А до Голливуда либо денег не хватает, либо мозгов. То есть никакого масштабного кино, которое было бы угрожающим, скажем, и которое бы смотрела вся Россия, не получается.

С точки зрения медийности, мне кажется, здесь очень интересный факт, как построена мариупольская пропаганда, кроме кино. Вообще за всю пропаганду, которая построена на территории с 2022 года, отвечает Александр Малькевич. Он под санкциями.

В свое время курировал "фабрикой троллей" и был привлечен к влиянию на выборы в США. Строил определенные сетки, за это его выслали и он попал под санкции. Малькевич построил информационную сеть на территории Мариуполя, в частности и телеграм-каналы, и тиктоки, и официальную пропаганду. Все это в одних руках.

Недавно грузины его заметили. Он, оказывается, был консультантом "Грузинской мечты" – провластной партии. Становится понятно, почему была настолько антиукраинская предвыборная кампания. Она была очень похожа на кампанию Януковича, когда он стал президентом. Один в один эти ролики и фотографии. Теперь ясно, что из одного кармана финансировалось и строилось.

И вот он в Мариуполе еще что-то построил. Частенько бывает в Мариуполе и Бердянске. Опять-таки, информационное поле как-то работает, кино какое-то снимают. Смысла никакого, просто фиксируем, что такое было.

Как Россия зомбирует детей в Мариуполе

Появилось видео, как 200 детей присягнули на верность России. Это ученики филиала Нахимовского училища. Они дали так называемую присягу на верность так называемой "родине". В будущем они станут военными моряками. Прокомментируйте, пожалуйста, дайте свою оценку.

Это просто боль. Я не понимаю родителей, которые отдали сюда этих детей. Просто не понимаю, о чем они думают. Это не просто о том, что у них пророссийские или проукраинские взгляды, или вообще отсутствие каких-либо взглядов, а о том, что все мариупольцы видели, что такое война.

И отдать своего ребенка на "верность", сознательно на войну… Я не знаю, какими надо быть родителями. Это наша постоянная боль, мы теряем наших детей на оккупированных территориях, и сильно быстро. Очень-очень продуманно действуют россияне, поэтому такой набор.



Россия зомбирует украинских детей / Скриншот из видео

В Нахимовском училище не только мариупольские дети, а также большое количество тех, что приехали из Ростовской области. Есть дети, которых привезли из оккупированного Донецка. Но донецкие дети давно для нас потеряны, к сожалению. Мы их просто не вернем уже. Это факт.

Мы постоянно думаем, что еще можем сделать, чтобы перестать терять детей. Есть только изменение какой-то государственной политики, какие-то контрмеры должны постоянно нарабатывать. Должны привлекать внимание наших детей обратно в Украину. Должны рассказывать о том, что происходит. Должны работать со своими собственными детьми, чтобы они общались со сверстниками на оккупированных территориях через социальные сети.

И сами доносить ту правду, которая есть. Это о детях в эвакуации в Украине и тех, кто находится за рубежом. Больно на это смотреть, учитывая, что в следующем году, если оно дотянется, это уже однозначно будет более 200 детей. Единственное, в чем я уверен, что это количество не будет набрано за счет только мариупольских детей.

К счастью, они не набрали необходимое количество в Мариуполе. Это вдохновляет больше всего. Еще не все плохо и волосы на голове не нужно рвать. Большая благодарность всем, кто работает с нами. Совместными усилиями удается донести до наших сограждан, что не стоит этого делать.

Была необходимость собрать 360 детей. Собрали 200, но и те не все из Мариуполя. А детей в Мариуполе хватает для того, чтобы заполнить вакансии. Не смогли заставить родителей. Они нашли, как отказаться и как очень осторожно стать в стороне, не попав в поле зрения ФСБ. Есть большая гордость за наших людей в оккупации. Вот такой постоянный континентальный диссонанс, с которым мы работаем на оккупированных территориях. Есть над чем работать и есть ради чего двигаться дальше.

Оккупанты умело промывают мозг детям. Появились изображения, как автобусами вывозят сотни украинских детей в так называемые идеологические лагеря. Как это происходит? Проводят экскурсии по Москве сначала, а затем по меньшим российским городам? Кто их организовывает и что входит в "просветительскую" программу?

Мария Львова-Белова. Это ее проект, который она курирует, придумывает, и вокруг нее все это организуется. Она уже все меньше пытается этого избегать. Был период, когда она публично оставалась в стороне, теперь же нет.

Как это происходит? Например, некоторых детей повезли в лагерь под Санкт-Петербургом и Москвой. Внутри будут рассказывать о "великой" России с различными ивентами. Там специально подготовленные программы, специально обученные люди. Это даже не советские пионерские лагеря, и не современные пионерские лагеря. Все завязано на идеологии. Там отбирают людей, готовят их, они неизменны и умеют, к сожалению, работать с людьми.

Приезжают дети, им выдают униформу, как это не странно, полностью. Я не буду говорить о белье, но свитшоты, штаны, куртки, шапки, перчатки выдают. Это абсолютно напоминает российскую робу из тюрем. Вот в такое одели детей – абсолютно серое.

Их возят по Санкт-Петербургу и Москве. Всегда завозят в какие-то музеи, связанные с историей России. Обязательно в какие-то художественные музеи, где не будет импрессионистов и даже российских модернистов. Там будет всегда классическая русская живопись. Повезут еще в какие-то музеи воды или чего-то другого. Остальные – различные ивенты непосредственно в этих лагерях.

Потом так же загрузят в поезда, автобусы. Привезут домой с "подарками", с этой новой одеждой. И дети счастливо будут рассказывать своим сверстникам, – которым меньше повезло, потому что они стоят в очереди на следующие поездки, – как там прекрасно.

Этот конвейер работает с осени 2022 года, то есть с начала оккупации. Все построено Марией Львовой-Беловой. И это, опять же, часть ее преступления против детей Украины. Потому что здесь не развлечение, здесь не заботятся о детях. Здесь чистая идеология и воспитание из украинских детей просто российских.

Россия уничтожила историческое здание, которое невозможно восстановить

В Мариуполе уничтожили школу №1, которую в 2024 году должны были отстроить. Ей должно было исполниться 130 лет. На месте старейшего учебного заведения возводят какое-то здание. Что именно?

Я так понимаю, что они пытаются построить школу. Наши люди смотрят и плачут с того, потому что это не просто первая гимназия на территории Мариуполя. Во-первых, это женская гимназия, которая появилась в Мариуполе. Во-вторых, она была построена абсолютно не за государственный счет, а за счет мецената, который по национальности грек, но сам был мариупольцем. Очень известная фигура, похоронен в Мариуполе.

Незадолго до полномасштабного вторжения мы нашли его могилу, потому что в советское время там все было заброшено. К сожалению, и в украинское время не доходили руки. Но дошли, а потом было вторжение.



От гимназии осталась только стена / Скриншот с видео

Эта гимназия – очень важное историческое здание в Мариуполе. Не как здание, а как значение, потому что здесь было абсолютно проевропейское обучение, не российское. Она была прогрессивной, на нее не тратили бюджетные средства, а тратили средства купцы, которые жили в Мариуполе. Они лелеяли то, чтобы Мариуполь развивался, и чтобы развивались люди любого пола.

В основном она пострадала даже не из-за обстрелов, а при демонтаже. Можно было ее спасти, но россияне в итоге просто снесли. И вообще вся улица, где расположена гимназия, а рядом здание первого банка Мариуполя, они ровесники, там уничтожено все. Россияне все снесли.

На улице Николаевская в каждом доме до сих пор хранились уникальные артефакты. Это и камины, и двери, это и много того, что уже нельзя восстановить. Россияне просто бульдозерами снесли все в ноль, и эта гимназия – это апофеоз. Там осталась одна стена. Вокруг нее они что-то строят.

Дело в том, что нет чертежей, насколько я помню, потому что общался с нашими историками. То есть невозможно восстановить это историческое здание. Даже сделать его таким, каким оно было, потому что не из чего это делать. Нет первого источника, от чего должны оттолкнуться.

Россияне рассказывают такой бред, что это вызывает смех

В мариупольских школах раздали глобусы, где украинские территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей обозначили в составе России. Кроме этого, в составе страны-агрессора нашлись города, которые не находятся под российской оккупацией. Это, в частности, Краматорск и Покровск, а также областные центры – Херсон и Запорожье. Еще есть какие-то нововведения в мариупольских школах?

Вот такое обучение, потому что территории еще нет. Почему эти глобусы появились именно в Мариуполе? В городе достаточно активно наши люди вместе с нами доносят, что Россия оккупировала части Донецкой, Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей, и включила якобы их в свой состав, но не прописала границы. Это как вообще? Запорожская область без Запорожья.

Чтобы как-то противодействовать этому, видимо, привезли такие глобусы. Теперь город с этого смеется. Все знают, есть ли Запорожье, все знают, есть ли Херсон. Это "влажные" мечты Путина, что оно когда-то может быть (российским – 24 Канал). Так же Краматорск, Славянск, Покровск, Курахово.

Они – все еще наши, под нашим контролем, как бы там сложно не шли бои по отдельным направлениям. А детям в школах уже начали рассказывать, что это якобы "территория России". Но дети не глупые, они очень быстро отличают правду от лжи. По крайней мере наши дети точно знают, что над Запорожьем развевается украинский флаг, а не российский.

Когда учитель в школе говорит, что Запорожье – территория России, кроме смеха ничего не возникает. Это работает лучше даже того, что мы пытаемся кого-то убедить. Поэтому на самом деле это очень веселая и оптимистичная новость. Чем больше таких бессмысленных шагов с точки зрения российской идеологической машины, тем проще будет возвращать и не давать терять души наших детей, души наших людей.