Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что оккупационная администрация города еженедельно обновляет списки "бесхозного имущества". Согласно им она "отжимает" квартиры мариупольцев.

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Все это фиктивность

Оккупанты рассказывают, что в Мариуполе осталось примерно 250 – 280 тысяч местных жителей (на начало войны численность населения города составляла более 425 тысяч человек – 24 Канал). В списках, которые они публикуют, есть адреса чудом уцелевших квартир мариупольцев, которые выехали из города из-за оккупации России.

Если подсчитать, то подавляющее количество мариупольцев выехало из-за разрушения большей части жилья. Чудом уцелевшая часть, – это примерно 20% жилого фонда. Половина из этого фонда признается "бесхозным имуществом". То есть владельцев этих квартир нет в Мариуполе,

– пояснил депутат Мариупольского городского совета.

Этот процесс, по его словам, будет продолжаться, пока оккупанты не "отожмут" все остатки так называемых "бесхозных квартир".

"Далее все это оформляется через "коллаборантскую комиссию", затем появляются объявления от "черных" риелторов о продаже квартир, переоформляются документы. Понятно, что все это фиктивность. Однако россияне действуют в каком-то своем "правовом поле", продолжая процесс геноцида", – уверен Дмитрий Забавин.

Обратите внимание! Практику "национализации" помещений, принадлежавших мариупольцам, выехавших из города, россияне уже применяли в оккупированном Крыму. Россиянам придумали такой способ "наказания" тех, кто выехал из оккупированных территорий. В то же время оккупантам нужно "национализированное" жилье, чтобы заселить туда жителей России.