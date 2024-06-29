Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зазначивши, що окупаційна адміністрація міста щотижня оновлює списки "безхазяйного майна". Відповідно до них вона "віджимає" квартири маріупольців.

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Все це фіктивність

Окупанти розповідають, що в Маріуполі залишилось приблизно 250 – 280 тисяч місцевих жителів (на початок війни кількість населення міста становила понад 425 тисяч людей – 24 Канал). У списках, які вони публікують, є адреси дивом вцілілих квартир маріупольців, які виїхали з міста через окупацію Росії.

Якщо підрахувати, то переважна кількість маріупольців виїхала через руйнування більшої частини житла. Частина, що дивом вцілила, – це приблизно 20% житлового фонду. Половина з цього фонду визнається "безхазяйним майном". Тобто власників цих квартир немає в Маріуполі,

– пояснив депутат Маріупольської міської ради.

Цей процес, за його словами, продовжуватиметься, поки окупанти не "відіжмуть" всі залишки так званих "безхазяйних квартир".

"Далі все це оформлюється через "колаборантську комісію", потім з'являються оголошення від "чорних" рієлторів про продаж квартир, переоформлюються документи. Зрозуміло, що все це фіктивність. Однак росіяни діють у якомусь своєму "правовому полі", продовжуючи процес геноциду", – впевнений Дмитро Забавін.

Зверніть увагу! Практику "націоналізації" помешкань, які належали маріупольцям, що виїхали з міста, росіяни вже застосовували в окупованому Криму. Росіянам вигадали такий спосіб "покарання" тих, хто виїхав з окупованих територій. Водночас окупантам потрібне "націоналізоване" житло, щоб заселити туди мешканців Росії.