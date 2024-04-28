Об этом 24 Каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, объяснив, что активное движение топливозаправщиков связано с тем, что россияне пытались на этой неделе проводить штурмовые действия. Именно поэтому у них возникла большая потребность в горючем.
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Куда оккупанты перебрасывают резервы
Если проанализировать перемещение врага в Мариуполе и Мариупольском районе, то становится понятным, что в приоритете врага север Донецкой области. Практически каждый день с Бердянского направления заезжают в город российские десантники.
Затем десантники оказываются на севере Донецкой области. Это Угледар, Марьинка, безусловно, прежде всего это – Часов Яр. Туда они бросают подкрепление, как могут. Каждый день мы фиксируем от 5 до 10 грузовиков с живой силой. Они заезжают с Бердянского направления и двигаются на север Донецкой области,
– сообщил Андрющенко.
Итак, в приоритете врага именно Часов Яр Донецкой области. В то же время в Бердянске тотального подкрепления оккупантов не фиксируют.
Ситуация вокруг Часового Яра: смотрите на карте
"Не видим, чтобы кого-то завели на новую подготовку, а вот заход резервов на север Мариупольского района с обеих сторон – с территории России и оккупированной территории Запорожской области – действительно наблюдаем. Они не останавливаются и хотят двигаться прежде всего на Часов Яр. Не забываем еще Угледарское и Кураховское направления. Там не так активно, но накапливают", – подчеркнул Андрющенко.
По его словам, такие перемещения россиян свидетельствуют о том, что у них сегодня не хватает людей, чтобы обеспечить давление по всему участку фронта.
Что происходит на оккупированных территориях: коротко
- Ночью 24 апреля прилетело по базе оккупантов в поселке Бабах-Тарама, что неподалеку от оккупированного Мариуполя. Вероятно, это было самое большое расположение врага. Известно о 20 пострадавших, среди которых семеро "двухсотых".
- После так называемых выборов в России в оккупированном Крыму начали действовать мобилизационные бригады. Они агитируют мужчин подписывать контракты и идти на фронт.
- На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли 7 человек. Среди них также так называемая "голова" села Абрикосовка, которую назначили сами же оккупанты.