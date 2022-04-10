Мариуполь сегодня сердце этой войны, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью сообщил, что сегодня Мариуполь – это сердце этой войны.

Владимир Зеленский отметил, что оно сражается, мы воюем, мы крепкие. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции.

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"Это люди, которые на себя оттянули большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и в ООС", – сообщил Президент Украины.

По его словам, позиция будет крепкая, то и стол переговоров будет более близкий, а также будут преимущества в диалоге с Российской Федерацией.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, если ситуация будет слаба по всем направлениям, то мы можем и не дождаться встречи.

"Россия будет делать все шаги, которые будут вести снова к возвращению, даже в те города, которые мы сейчас деоккупировали. Тогда наша ситуация в переговорах уже будет слабее. Даже может быть неинтересна для российской стороны. Так может быть. Однако мы верим в иной результат, в нашу победу", – добавил Зеленский.

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