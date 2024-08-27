Со времени российской оккупации Мариуполь живет в бедности и упадке. Люди не могут найти работу, чтобы даже себя прокормить. Зато из города едет "гуманитарка" в Курск.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, как именно в Мариуполе удалось собрать 40 тонн гуманитарной помощи. А также что оккупанты планируют сделать с "Азовсталью".

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"Голодные кормят голодных"

Волонтерский центр так называемого Мариупольского государственного университета имени собрал и загрузил для Курска 20 тонн гуманитарной помощи. Около 20 тонн продуктов предоставил бизнес, на который нажала оккупационная власть. В то же время другие российские общественные организации организовали бесплатную еду для "обездоленных мариупольских семей", которые до сих пор не могут обеспечить себе питание.

Проукраинские мариупольцы никогда не будут помогать Курску, если их не заставят. Пророссийские жители Мариуполя также никогда не будут помогать Курску, потому что они свое никому не отдадут. По распоряжению гауляйтера Мариуполя, к так называемой помощи присоединился бизнес, которому наступили на горло, сказав сдать продукты. А вот с вещами другая ситуация,

– отметил Петр Андрющенко.

Большое количество помощи до сих пор приходит в Мариуполь. Кто-то в России продолжает "пиариться" и завозить несколькотонные грузовики с вещами в соответствующие пункты приема. По словам Андрющенко, в этом случае ее просто не выдали: загрузили вещи в другую фуру и она поехала в Курск. Вот и состоялась "помощь".

"Нуждается ли в помощи Мариуполь? Безусловно. Есть волонтерская организация в Донецке, которая приезжает трижды в неделю кормить Мариупольцев. Люди систематически выстраиваются в очереди за тарелкой супа на третий год оккупации", – отметил Андрющенко.

Более того, теперь гуманитарный продуктовый набор могут получать люди только в возрастном диапазоне 70 – 80 лет и только по предварительной регистрации.

Парк вместо "Азовстали"

Однако новость о так называемой гуманитарной помощи Курску от Мариуполя, когда в ней до сих пор нуждается сам Мариуполь, даже не является вершиной абсурда и цинизма россиян. Оккупационная власть также хочет построить туристический парк развлечений на месте "Азовстали".

"Азовсталь" всегда возникает в разговорах всегда, когда есть очень большие проблемы в самом городе и есть большое недовольство. Ситуация в Мариуполе местами просто критическая, поэтому появляются некие "фокусы". На фоне всех проблем информационное поле Мариуполя "забито" помощью Курска. Это просто сюрреализм в Мариуполе, который принесла с собой Россия,

– подчеркнул Андрющенко.

Добавим, что оккупанты считают, что создание "постиндустриального парка" сможет привлечь в город потенциальных туристов.