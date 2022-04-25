За Мариуполь, Старичи и Львов: как львовские десантники подписывают "подарки" для оккупантов
25 апреля 2022 , 21:20Читати новину українською
Источник:Максим Козицкий
Украинские воины иногда подписывают "подарки" для российских захватчиков. Наши защитники помнят все и хотят, чтобы враг тоже помнил, за что ему прилетает.
В частности, на видео можно увидеть, как 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ пишет на снарядах послание московской орде.
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На видео попали надписи "за Мариуполь", "за Старичи", "за Львов". Воины заметили, что это справедливая месть.
Помним все – убитые люди, уничтоженные города. Отомстим!,
– написал глава Львовской ОВА.
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