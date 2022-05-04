Инфраструктура почти полностью развалена. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

К теме Надо настраиваться, что конфликт будет долгим и кровавым, – Арестович

Мариуполь в таком состоянии, будто по нему применили не менее 5 – 6 тактических ядерных зарядов,

– сказал Арестович.

Однако, по его мнению, Путин не сможет использовать реальное ядерное оружие в Украине. Это будет иметь огромные последствия для России.

Оккупанты готовятся к "параду" в Мариуполе

В разрушенном Мариуполе российские оккупанты начали готовиться к "параду" на 9 мая. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Поэтому в городе оккупанты начали срочно убирать центральные улицы от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

На "Азовстали" идут тяжелые бои

Между тем, российские войска 4 мая прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские военные не выходят на связь.

Ситуация в Мариуполе долгое время была очень сложной и до этого. Однако с ночи 3 мая только обострилось – российские войска начали сильный штурм "Азовстали", пытаясь прорваться на территорию завода .

Сейчас на "Азовстали" идут тяжелые бои. М ежду тем в подземельях завода находятся гражданские, еще не успевшие эвакуироваться. По приблизительным подсчетам, в подвалах завода есть несколько сотен мирных украинцев .