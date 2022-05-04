Інфраструктура майже повністю розвалена. Про це ексклюзивно в ефірі 24 каналу сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Увага Треба налаштовуватись, що конфлікт буде довгим і кривавим, – Арестович

Маріуполь у такому стані, ніби по ньому застосували щонайменше 5 – 6 тактичних ядерних зарядів,

– сказав Арестович.

Однак, на його думку, Путін не зможе застосувати реальну ядерну зброю в Україні. Це матиме величезні наслідки для Росії.

"Загроза втручання НАТО спрацьовує, російське керівництво цим не нехтує", – додав радник глави Офісу Президента.

Разом з тим, риторика щодо такої "загрози застосування ядерної зброї Росією" лунатиме і надалі. Однак вони на це не здатні. Тоді точно відгукнеться увесь світ, навіть разом із Китаєм.

Окупанти готуються до "параду" у Маріуполі

У зруйнованому Маріуполі російські окупанти почали готуватись до "параду" на 9 травня. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки міноборони України.

Тому у місті окупанти почали терміново прибирати центральні вулиці від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

На "Азовсталі" йдуть важкі бої

Тим часом російські війська 4 травня прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Українські військові не виходять на зв'язок.

Ситуація у Маріуполі була довгий час дуже складною і до цього. Однак з ночі 3 травня лише загострилась – російські війська почали сильний штурм "Азовсталі", намагаючись прорватись на територію заводу.

Наразі на "Азовсталі" точаться важкі бої. Тим часом у підземеллях заводу перебувають цивільні, які ще не встигли евакуюватися. За приблизними підрахунками, у підвалах заводу є декілька сотень мирних українців.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала цю ситуацію. Вона також відзначила, що ситуація в Маріуполі складна. Однак наші оборонці виконують історичну місію – війська ворога, які сконцентровані в Маріуполі не можуть просуватися далі на територію України, бо наші воїни дають їм опір.

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