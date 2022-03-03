Об этом сообщили в Офисе Президента со ссылкой на местные ОВА, сообщает 24 канал.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Волноваха – в шаге от гуманитарной катастрофы

Город в Донецкой области приближается к гуманитарной катастрофе. Нет гуманитарного коридора. Просьба организовать его в международные организации пока не дала никаких результатов.

Украинский католический университет передал Папе Римскому просьбу о содействии в создании гуманитарного коридора.

Кафиры не перестают стрелять по Волноваху

Отметим, что оккупанты не перестают стрелять по Волновахе. Ранее из-под линии огня удалось вывезти около 200-ти местных жителей. Среди них есть и раненые.

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